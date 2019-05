publié le 28/05/2019 à 22:01

C'est désormais avéré. La bipédie a fortement contribué à faire de l'Homme l'espèce dominante. Mais jusqu'ici, les facteurs précis qui ont poussé nos ancêtres à adopter de manière permanente cette position unique dans le règne animal échappent encore aux scientifiques.



À quel moment, et pourquoi les prédécesseurs de l'Homo sapiens se sont-ils dressés sur leurs deux pattes ? Si à ce jour, la théorie d'un assèchement du climat et d'un accroissement des habitats ouverts en Afrique - où ont été retrouvés les plus anciens fossiles d'hominidés - est privilégiée, un événement antérieur d'ordre cosmique pourrait également être intervenu.

Une étude citée par le Guardian, et publiée dans le Journal of Geology, affirme que les étoiles pourraient en partie être responsables de ce phénomène. Car pour les scientifiques à l'origine de cette hypothèse, le caractère bipède des protohumains serait la conséquence directe d'une "vague d'explosions d'étoiles" survenue il y a près de 7 millions d'années.

Des orages décuplés par des "rayons cosmiques"

Selon ces chercheurs, une série de supernovas aurait commencé à exploser à cette période, lors d'une "émeute cosmique" débutée au cœur de la Voie lactée, dans une zone proche de la Terre. Ces explosions cataclysmiques auraient duré plusieurs millions d'années, entraînant une onde de radiations ionisant l'atmosphère terrestre et la rendant plus conductrice.



La multiplication des orages aurait ainsi provoqué des feux de forêt dévastateurs, transformant le paysage africain en savane, et poussant nos ancêtres à se tenir debout pour s'adapter à cet environnement déboisé. "Lorsque les forêts sont remplacées par des prairies, il devient alors avantageux de se tenir debout, de sorte que vous pouvez marcher d’un arbre à l’autre, et voir au-dessus de l’herbe haute pour les prédateurs", explique Adrien Melott, chercheur de l'Université du Kansas et l'un des auteurs de l'étude.



Ce dernier précise néanmoins que la posture bipède, estimée à plus de 6 millions d'années, avait déjà été adoptée par les premiers hominidés au moment où ces radiations ont touché la Terre, mais que leurs effets ont pu lui "donner un coup de fouet" et la rendre indispensable pour survivre dans les plaines.

Une hypothèse qui reste à vérifier

Si l'hypothèse selon laquelle des rayons cosmiques issus d'explosions de stellaires peuvent engendrer de violents orages venait à se vérifier, des supernovas pourraient à l'avenir décimer davantage de forêts sur Terre.



Mais, comme le rappelle le Guardian, l’étoile la plus proche sur le point d’exploser "dans le prochain milliard d’années", est Bételgeuse, une super-géante rouge de la constellation d’Orion, qui se trouve à près plus de 500 années-lumières.