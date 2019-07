Pourquoi Instagram veut cacher le compteur de likes sous les publications

publié le 18/07/2019 à 16:32

Instagram veut aider ses utilisateurs à relâcher la pression. Le réseau social de partage d'images propriété de Facebook a commencé à mettre en place un nouveau système dans lequel le nombre de likes est moins prépondérant. Depuis quelques semaines, le nombre de mentions j'aime et le compteur de vues sous les vidéos ne s'affichent plus sous les publications de certains utilisateurs de l'application.

Le premier marché concerné fut le Canada en mai. Le test a été étendu à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Italie, le Japon et le Brésil jeudi 18 juillet.

À la place du nombre de personnes précis ayant appuyé sur le coeur en bas à gauche d'une photo ou d'une vidéo, les utilisateurs voient désormais s'afficher une mention "aimé par tel utilisateur et d'autres". Ils peuvent toujours accéder à la liste des personnes qui ont aimé la publication mais ne sauront pas leur nombre exact, sauf à les compter un par un. Seul le propriétaire du compte pourra savoir combien de ses abonnés ont liké sa publication.

Capture d'écran de la nouvelle interface d'Instagram Crédit : Wongmjane

Instagram espère rendre sa plateforme plus authentique en mettant un frein à la course aux likes. "Nous voulons que vos amis puissent se concentrer sur les photos et vidéos que vous partagez et non sur le nombre de likes que vous avez", explique l'entreprise. Ce changement de design de l'application pourrait atténuer l'esprit de compétition qui prévaut sur la plateforme et favoriser l'expression personnelle de ses utilisateurs qui n'auraient plus à réfléchir au nombre de likes que leurs images sont susceptibles de générer.

Le virage d'Instagram s'inscrit dans un mouvement général des réseaux sociaux. Il y a trois ans, Facebook a dilué l'importance des likes sur sa plateforme en ajoutant une demi-douzaine de réactions traduisant diverses émotions. Twitter et YouTube ont aussi remis en cause récemment l'intérêt des compteurs de likes. En décembre dernier, Instagram avait déjà réduit l'importance accordée au nombre d'abonnés dans le design de la page du profil de ses utilisateurs.

Plusieurs études ont démontré l'influence négative de la course aux mentions j'aime et aux abonnés sur les réseaux sociaux. Le nombre de likes pourrait être directement lié au niveau de stress du propriétaire d'un compte et générer des sentiments d'infériorité et d'insuffisance chez les utilisateurs les moins populaires.