Pourquoi il vaut mieux partager des fichiers avec Firefox Send

publié le 14/03/2019 à 21:05

Mozilla s'invite dans le partage de fichiers. La fondation Mozilla, qui fait de la confidentialité et de la sécurité les principaux arguments de ses services Internet, lance Firefox Send, un service de partage de fichiers qui entend se démarquer de la concurrence en protégeant les données échangées par ses utilisateurs. Après deux ans d'expérimentation, le service est déployé pour les navigateurs Internet auprès du grand public depuis le 13 mars. Une version bêta pour Android doit être lancée prochainement.



Comme WeTransfer ou From Smash, Firefox Send permet d'envoyer des fichiers volumineux à un contact. Les internautes bénéficient de 1 Go gratuits par défaut et jusqu'à 2,5 Go s'ils se connectent à un compte Firefox, gratuit lui aussi. À titre de comparaison, WeTransfer propose 2 Go gratuits.

Le service propose de protéger les fichiers par un mot de passe. Les documents sont alors chiffrés de bout en bout et ne peuvent pas être interceptés par un tiers. Seules les personnes qui connaissent le mot de passe sont en mesure de les déchiffrer.

Firefox Send donne aussi la possibilité de définir la durée pendant laquelle le lien de téléchargement reste actif entre cinq minutes et une semaine. À défaut de limite de durée, le lien restera accessible après un nombre maximal de téléchargement, compris entre un et cent. Ces restrictions permettent à Mozilla de ne pas surcharger ses serveurs et limitent la possibilité de voir des fichiers interceptés plusieurs mois après leur envoi.



Avec Firefox Send, Mozilla diversifie son offre de services mis à disposition des internautes désireux de ne pas voir leurs données personnelles exploitées à leur insu. "Nous savons qu'il existe plusieurs solutions de partage dans le cloud, mais dans la continuité de notre mission consistant à proposer des choix plus privés et plus sûrs, vous pouvez compter sur le fait que vos informations resteront en sécurité avec Send", assure la fondation.