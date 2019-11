publié le 22/11/2019 à 07:15

Signe des temps, on trouve de plus en plus de bornes publiques sur lesquelles on peut brancher son smartphone pour le recharger en cas d’urgence. Dans les aéroports ou dans les gares, sous les abribus ou dans les centres commerciaux, les ports USB en libre accès se sont multipliés ces dernières années pour permettre à tout un chacun de regagner quelques précieux volts et continuer de vaquer aux affaires numériques du quotidien.

Il convient pourtant de les utiliser avec certaines précautions. Ces points de chargement peuvent faire courir un risque important pour la sécurité de vos appareils mobiles. Des pirates peuvent les détourner pour infiltrer vos appareils mobiles et récupérer des informations sensibles. La prise utilisée pour recharger la batterie d’un smartphone est en effet la même que celle qui assure les transferts de données.

De nombreuses techniques de piratage ont été documentées ces dernières années. Des personnes malveillantes peuvent modifier des ports USB ou laisser trainer des câbles USB compromis renfermant un logiciel espion. Des cas de détournement de chargeurs muraux capables d’enregistrer ce qui se passe sur l’écran de l’appareil connecté ont aussi été observés. Selon IBM Security, les gares et les aéroports sont une cible prioritaire pour les pirates et sont à l’origine de 566 millions de fuites de données depuis janvier 2018.

Les autorités de Los Angeles, aux Etats-Unis, ont récemment mis en garde contre une recrudescence des vols de données par "juice jacking". Des cybercriminels infiltrent une borne de recharge et y installent un logiciel pirate pour infecter le portable d’un usager lorsqu’il le branche au port USB. Ils peuvent ensuite transférer des données et récupérer des adresses, mots de passe et autres informations qui pourront ensuite être revendues ou utilisées à des fins de hameçonnage.

A la place de ces points d’accès publics, il est plutôt recommandé de trouver une prise de courant secteur sur laquelle brancher un chargeur. Pensez à avoir avec vous des chargeurs alternatifs, des chargeurs pour voiture voire une batterie externe pour parer à toute éventualité. Enfin, il existe des appareils tels que Juick Jack Defender à placer sur la prise USB qui ne laissent passer que le courant et empêchent l'interception de données. On les trouve sur la plupart des sites de e-commerce.