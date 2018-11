publié le 29/11/2018 à 18:25

Free s'est lancé dans une opération de radiation de grande envergure. Depuis un mois, l'opérateur de Xavier Niel a procédé au blocage de plus de 300.000 smartphones loués et non-restitués par des clients. Les propriétaires des téléphones bloqués se sont soudainement retrouvés privés de l'utilisateur de leur ligne. La coupure a pris effet de façon immédiate, sans préavis et sans appel, explique le JDD qui a rapporté l'information dans son édition du 25 novembre.



Les personnes concernées par le blocage ne sont pas forcément des clients de Free. Une grande partie d'entre elles sont abonnées à Bouygues Telecom, Orange ou SFR. Une pétition en ligne a déjà enregistré plus de 1.200 signatures sur un objectif de 1.500 demandant à l'opérateur de débloquer leurs smartphones.

Les signataires ont a priori peu de chance d'être entendus. Au yeux de la loi, Free est dans son bon droit. L'opérateur, qui propose la location de ses smartphones pour une durée limitée, a déclaré ces modèles volés. Après avoir menacé à plusieurs reprises de les bloquer s'ils n'étaient pas restitués, l'opérateur a finalement joint les actes à la parole.

Leurs nouveaux propriétaires, qui ont acquis les terminaux sur le marché de l'occasion sur des plateformes comme Le Bon Coin ou Ebay, s'estiment légitimement lésés. Ils sont invités à prendre contact avec leur revendeur. Sur Facebook, certains affirment avoir ainsi réussi à trouver un terrain d'entente.