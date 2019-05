Pourquoi avons-nous un pouce plus gros que l'autre ?

publié le 15/05/2019 à 15:59

L'utilisation de nos smartphones aurait un impact sur l'évolution humaine. C'est ce que révèle une étude britannique réalisée par l'opérateur téléphonique O2. Selon elle, 30 % des utilisateurs de téléphones ont observé "des changements physiologiques dans leurs corps". En effet, au Royaume-Uni, 5 % de la population aurait un pouce plus gros que l'autre, par exemple.



L'explication à ce phénomène est simple : en balayant l'écran tactile de votre smartphone, vous sollicitez un pouce bien plus que l'autre. Et souvent, selon que vous êtes droitier ou gaucher, c'est le même que vous utilisez à chaque fois. En étant sur votre téléphone, vous développez les muscles du doigt en question, le rendant en moyenne 15 % plus gros que l'autre.

“Comme le montre la recherche, ces changements localisés, tels que l’agrandissement du pouce et l’empreinte au petit doigt, sont en train de devenir la nouvelle normalité, car les jeunes adultes utilisent le téléphone pendant de plus longues périodes”, explique Nicola Goldsmith, un spécialiste cité dans le rapport d’O2.