Pourquoi Apple produit des iPhone de plus en plus grands

L'iPhone, de plus en plus grand, et de plus en plus cher. Comme chaque année à la rentrée, Apple a dévoilé dans son siège californien de Cupertino la nouvelle génération de son produit vedette. Le millésime 2018 affiche des dimensions inédites dans l'histoire de la marque à la pomme. Pour la première fois, Apple n'a présenté aucun iPhone dont l'écran mesure moins de cinq pouces. Le plus petit, l'iPhone Xs, s'étire sur 5,8 pouces. C'était la taille du plus grand iPhone jamais lancé jusqu'ici, l'iPhone X, l'an passé. Le plus grand des trois, l'iPhone Xs Max, culmine même à 6,5 pouces, soit une diagonale de 16,5 cm. N'en déplaise à Steve Jobs, qui ne jurait que par les petits écrans et comparait les grands téléphones à des "Hummers".



Sept ans après la disparition de son fondateur, Apple, qui était jusqu'à mercredi l'un des derniers fabricants à compter toujours un iPhone 4 pouces à son catalogue (l'iPhone SE, retiré de la vente après la keynote), a donc cédé à la mode des écrans géants initiée par la concurrence Android. Amorcé dès 2014 et le lancement de l'iPhone 6 Plus, le premier iPhone de 5,5 pouces, l'agrandissement de l'iPhone répond à l'appétit croissant des consommateurs pour les usages multimédias.

Pour doper les ventes de services et maintenir des prix hauts

L'accélération des cœurs des processeurs et l'élargissement de la mémoire embarquée des téléphones les ont transformés en véritables ordinateurs de poche capables de remplir les mêmes usages qu'une tablette. La taille de l'écran est logiquement devenue un critère d'importance pour visionner des vidéos, jouer à des jeux vidéo et jongler entre des applications affichant de plus en plus d'information. Les marques asiatiques n'ont pas attendu Apple pour proposer des phablettes (entre le smartphone et la tablette) et dépasser la barre des 5,5 pouces puis celle des 6 pouces.

En misant sur les écrans géants, Apple propose enfin une alternative à la gamme Galaxy Note de Samsung et aux nombreux smartphones de plus de 6 pouces lancés par les marques chinoises. Selon une étude du cabinet Kantar WorldPanel, les propriétaires de smartphones de grande taille utilisent deux fois plus d'applications et de services au quotidien. Apple, dont les revenus dépendent de plus en plus de l'App Store, d'Apple Music et d'iCloud en dehors de l'iPhone, ne veut pas laisser échapper cette clientèle à la concurrence. Ces iPhone plus volumineux permettent aussi à la firme de maintenir des tarifs très élevés en capitalisant sur les technologies lancées l'an passé avec l'iPhone X.