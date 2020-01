publié le 23/01/2020 à 17:00

Apple ne veut pas que l'Union européenne lui force la main. Alors que la question de la mise en place d'un chargeur unique de smartphone à l'échelle continentale sera de retour sur la table de la Commission européenne dans les prochains jours, le groupe informatique américain estime dans un communiqué diffusé auprès de RTL qu'une telle initiative aurait des conséquences néfastes pour l'innovation et pour les consommateurs.

L'exécutif européen milite depuis 2009 pour qu'un chargeur universel soit proposé avec les appareils électroniques. L'objectif est de faciliter la vie des consommateurs et de réduire la pollution générée par les chargeurs obsolètes qui représenterait plus de 51.000 tonnes de déchets électroniques par an, selon l'institution.

À l'époque des premières discussions, une trentaine de types de chargeurs différents coexistaient sur le marché. Un accord avec les principaux constructeurs de smartphones a permis d'harmoniser l'industrie. Aujourd'hui, trois standards cohabitent : les câbles microUSB et USB-C, qui équipent les appareils Android, et les chargeurs Lightning de l'iPhone. Pour Apple, cela ne justifie pas de modifier la réglementation comme certains députés européens l'appellent pourtant de leurs vœux.

"Plus d'un milliard d'appareils Apple ont été vendus avec un connecteur Lightning, explique le groupe à la pomme. La législation aurait un impact négatif direct en perturbant les centaines de millions d'appareils et accessoires actifs utilisés par nos clients européens et dans le monde (...) et créerait un volume sans précédent de déchets électroniques".

Apple estime que l'initiative européenne n'a pas lieu d'être car l'industrie électronique est déjà en train d'adopter l'USB-C comme nouveau standard et rappelle qu'elle propose déjà à ses clients un adaptateur secteur Lightning vers USB-C pour connecter ses iPhone et iPad. Apple espère que l'Union européenne continuera de privilégier "une approche volontaire" qui "ne restreint pas la capacité du secteur à innover".