Pourquoi Apple annule la sortie de la station de charge sans-fil AirPower

publié le 01/04/2019 à 19:53

C'est une volte-face rarissime dans l'histoire d'Apple. Pour la première fois, le groupe informatique américain renonce à la commercialisation d'une technologie qu'il avait officialisée quelques mois plus tôt.



Après plusieurs semaines de spéculations, la marque siglée de la pomme croquée a finalement confirmé que la station de recharge sans-fil AirPower ne verrait pas le jour en l'état. Le boîtier de la dernière génération d'AirPods, lancés début mars, faisait pourtant état de leur compatibilité avec l'AirPower.

"Après beaucoup d'efforts, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'atteindrons pas nos standards élevés et nous avons annulé le projet", a indiqué Dan Riccio, vice-président du groupe en charge de l'ingénierie, dans une communication rendue publique par le site spécialisé américain TechCrunch.

Une annonce faite depuis septembre 2017

Présenté en septembre 2017 à l'occasion du lancement de l'iPhone 8 et de l'iPhone X, l'AirPower devait permettre de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods équipés d'un boîtier de charge sans-fil en les posant simplement sur sa base.

> Apple Special Event September 12, 2017 - iPhone X, iPhone 8 Introduction

À l'époque, Apple venait de rendre sa dernière génération d'iPhone compatible avec la recharge Qi par induction. L'entreprise promettait alors l'arrivée d'une technologie avec des temps de chargement plus rapides et la possibilité de charger plusieurs appareils à la fois, sans se soucier de leur emplacement contrairement aux chargeurs de la concurrence qui nécessitent de les positionner à des endroits précis.



Selon les informations de TechCrunch, la conception de l'AirPower a finalement posé de nombreux problèmes aux ingénieurs d'Apple. La station devait accueillir plusieurs séries de bobines de recharge à induction placées les unes à côté des autres afin de pouvoir tenir ses promesses. Mais Apple n'aurait jamais réussi à résoudre le problème de la surchauffe posée par ce système.



L'abandon du AirPower ne porte pas un coup fatal aux dernières générations de l'iPhone, à l'Apple Watch et aux derniers Airpods qui peuvent êtres rechargés sur des stations sans-fil Qi vendues par d'autres marques. Belkin ou Samsung proposent par exemple des socles de chargement sans-fil capables de remplir la batterie d'un iPhone et d'une Apple Watch en même temps sur des emplacements dédiés.