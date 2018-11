La mise en contact des spermatozoïde s et des ovocytes lors d'une fécondation in vitro. (illustration)

C'est une avancée scientifique qui sera assurément source de polémiques. Des scientifiques de la société Genomic Prediction affirment avoir réussi à procéder à de la prévision génomique, autrement dit à "détecter" certains caractères complexes du futur embryon créé par fécondation in vitro (FIV).





La notion de score génétique était déjà connue depuis quelques années. Elle permettait, par des analyses simultanées de plusieurs régions de l'ADN, d'évaluer la probabilité de l'embryon de développer certaines caractéristiques, comme les anomalies chromosomiques (telles que la trisomie 21).

Genomic Prediction, elle, propose d'aller encore plus loin. Elle assure être la première société à pouvoir détecter, grâce à des tests de dépistage génétique, certaines caractéristiques complexes, et diagnostiquer des risques de maladie cardiaque, de cancer, de diabète ou de maladies inflammatoires. Ils assurent également pouvoir mesurer l'intelligence du futur bébé.

Et l'éthique dans tout ça ?

Jamais la prédiction génétique n'était allée jusque là. Mais si ce nouveau procédé semble techniquement révolutionnaire, il fera assurément l'objet de nombreuses réticences. Des questions d'éthique sont en jeu : une future mère peut-elle refuser une implantation in vitro si les chercheurs décèlent que l'embryon qui lui sera implanté présente des affections physiques ou mentales ?



À ce jour néanmoins, les parents qui ont opté pour la procréation médicalement assistée (PMA) n'ont généralement que très peu d'embryons parmi lesquels "choisir". De plus, provenant tous des mêmes géniteurs, ces embryons ne présentent généralement pas de différence significative.



Quoi qu'il en soit, cette technique qui consiste à pouvoir choisir son enfant "sur mesure", devrait malgré tout trouver preneur, même si d'autres surprises peuvent malgré tout attendre certains parents au fur et à mesure du développement de l'embryon. Le débat est néanmoins ouvert : révolution médicale ou technique discriminatoire ?