Pluies d'étoiles filantes : quand peut-on voir les Perséides ?

publié le 08/08/2020 à 07:32

Un rendez-vous à ne pas manquer. Comme toutes les années, après avoir apprécié les Delta Aquarides Sud, les amoureux d'astronomie pourront admirer les Perséides dans le ciel. Le pic de cette pluie d'étoiles filantes est prévu pour la nuit du 12 au 13 août.

Le Pic des Perséides correspond à l'apogée de la pluie de météores. Il se produit tous les ans entre mi-juillet et mi-août. Il fait partie des trois plus beaux événements de ce genre, au même titre que les Quadrantides, en janvier, et les Géminides, en décembre.

Les Perséides sont originaires des débris de la comète Swift-Tuttle. Dans des conditions météorologiques optimales, il est possible de voir plus d'une centaine d'étoiles filantes par heure.

Il reste tout de même conseillé d'attendre que la Lune soit couchée pour observer ce phénomène. Tout comme pour les Delta Aquarides, aucun équipement n'est nécessaire, il est possible de voir les Perséides à l’œil nu. Comme toujours, il est vivement recommandé de trouver un coin éloigné de toute pollution lumineuse pour profiter au maximum du spectacle.