Pluie d'étoiles filantes : quand aura lieu le prochain phénomène en France ?

publié le 24/11/2019 à 06:05

En décembre, les illuminations ne sont pas qu'autour des rues. Le ciel se constelle aussi d'étoiles filantes lors des Géminides, l'un des épisodes les plus importants de l'année.

Active dès l'orée de l'hiver, entre le 7 et le 17 décembre, elle promet un taux horaire de 60 à 75 météores au plus fort, soit une étoile filante par minute, entre le 13 et le 14 décembre, relate Futura Sciences. Ces étoiles filantes pourront être observées à l’œil nu sous un ciel clair et sombre dans la majeure partie du globe.

Pour bien en profiter, il est conseillé aux amateurs de fuir au maximum les nuages et les lumières des grandes villes. Il faut compter au moins 10 minutes pour que la vision s'habitue à l'obscurité et puisse percevoir toutes les étoiles mais aucun télescope ou équipement spécial n'est nécessaire.

Après plus d'un siècle de recherches, l'origine des Géminides reste un mystère, même si les scientifiques pensent qu'elles sont alimentées par un astéroïde, baptisé (3200) Phaéton. Pour observer les Géminides, il faut regarder en direction de la constellation des Gémeaux, plus particulièrement l'étoile Castor, au-dessus de l'horizon nord-est.