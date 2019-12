publié le 06/12/2019 à 08:00

L'industrie des jeux vidéo s'apprête à rentrer dans un nouveau cycle. Dans un an, juste avant les fêtes de Noël 2020, Microsoft et Sony vont lancer la neuvième génération des consoles de salon. Le futur de la Xbox devrait se conjuguer au pluriel, avec un modèle haut de gamme capable d'afficher les jeux en 4K et une version plus accessible en 1440p dédiée aux jeux dématérialisés. Du côté de Sony, l'emblématique PlayStation va connaître sa cinquième mise à jour après un quart de siècle d'existence.

Dans un secteur où le cloud gaming a fait émerger une nouvelle variété d'acteurs, comme la plateforme Google Stadia, qui menacent de redistribuer les cartes, Sony voudra rééditer le succès de la PlayStation 4, vendue à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde, en attendant de proposer une console entièrement tournée vers le streaming, qui pourrait être la Playstation 6.

Pour convaincre les joueurs en attendant, la PlayStation 5 promet des performances supérieures grâce à des améliorations matérielles. Le concepteur de la console 5 a confirmé dans le magazine Wired que le PS5 sera dotée d'un nouveau processeur AMD Ryzen de troisième génération lui offrant une plus grande puissance de calcul. Elle pourra afficher des jeux en très, très haute définition, 8K et diffuser du son en audio 3D.

La PS5 va aussi bénéficier d'un dispositif de stockage plus performant. A la place du disque dur habituel, on retrouvera un disque SSD ultra rapide plus efficace qui promet de réduire par dix les temps de chargements des jeux. Il sera aussi possible de mieux gérer les jeux et la mémoire de la console en supprimant, par exemple, les modes multijoueurs d'un jeu pour ne conserver que la campagne solo.

Bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont propriétaires d'une importante collection de jeux PlayStation 4, la PS5 permettra la rétrocompatibilité : il sera possible de jouer aux vieux jeux sur la nouvelle console. Une fonctionnalité absente des précédentes éditions qui faisait toujours râler les consommateurs.

Le design de la PlayStation 5 est quant à lui encore un mystère. Les premières fuites de dessins industriels se font l'écho d'une silhouette épaisse avec une fente dotée d'un système de ventilation. Ces éléments ont été confirmés par le kit de développement envoyé par Sony aux studios de jeux vidéo. Mais il est encore trop tôt pour se projeter sur le design final de la console.

PlayStation dev kit comparison



PS5 -- PS4



PS3 -- PS2 pic.twitter.com/izFYMuYaMT — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) November 30, 2019

De nouvelles sensations tactiles

Sony s'est montré plus prolixe sur les nouveautés de la manette de la PlayStation 5. Dans un billet de blog publié le 8 octobre, le président de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan a expliqué que l'objectif était d'amplifier le sentiment immersion des joueurs à travers le système de vibrations.



Pour l'instant, la manette vibre plus ou moins fortement pour amplifier les explosions ou les chutes de personnages. Une technologie désormais ancienne et peu variée. Pour la PS5, Sony a fait le choix des "retours haptiques" qui permettront d'affiner le ressenti des joueurs et de différencier au toucher le crash de voiture du tacle de footballeur en offrant des sensations diverses de textures.



L'autre innovation sera intégrée aux gâchettes (les boutons L2/R2 sous lesquels reposent vos index). Ces boutons pourront désormais résister à la pression que vous exercerez dessus pour offrir une variété de sensation. Appuyer sur l'accélérateur ou bander un arc n'offriront pas les mêmes impressions.