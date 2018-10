Play outside, l'application qui permet de contrôler le temps de jeu vidéo de votre enfant

publié le 29/10/2018 à 20:38

Romain, 13 ans, est fan des écrans. Depuis quelques temps, l’adolescent a un nouveau jeu gratuit sur son smartphone : “Play Outside”. Ses missions : ranger sa chambre, sortir les poubelles, s’occuper du chien ou encore “faire ses devoirs”.



Une fois la mission remplie, le collégien la prend en photo. Un cliché dans cette appli gratuite qui prévient ses parents. Ils peuvent alors lui créditer du temps de jeu. “J'ai reçu la photo (...) je vais peut-être lui accorder une heure de temps de jeu", indique Stéphane son papa, portable à la main.

Un marché donnant-donnant, imaginé par Loïc Lavillat et Julien Vailhere, deux entrepreneurs qui se sont rappelés leur jeunesse pas si lointaine. “Quand on était enfant, nos parents nous demandaient de ranger notre chambre, la table. Parfois c'était compliqué. (...) Notre but c'était de désenclencher les conflits", explique l’un des deux entrepreneurs.

Pousser les enfants à quitter leurs écrans pour participer un peu plus à la vie de la maison, c’est la solution apportée par l’application téléchargeable sur IOS comme sur Androïd.