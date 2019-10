publié le 02/10/2019 à 19:33

On sait déjà quasiment tout de lui. À deux semaines de sa présentation officielle le 15 octobre à New York, le Pixel 4 ne fait plus beaucoup de doute. Ses caractéristiques ont été largement ébruitées au fil des nombreuses fuites relayées par la presse spécialisée. Google a lui-même confirmé certains points sur Twitter pour couper court aux rumeurs.

Un mois après la sortie des nouveaux iPhone, le Pixel 4 a toutes les chances de s’imposer comme l'un de ses meilleurs challengers. Les précédents modèles ont été salués par la critique pour la qualité de leur appareil photo et la fluidité de leur expérience Android.

En plus de dérouler une fiche technique haut de gamme, la nouvelle génération devrait capitaliser sur cet héritage et ajouter plusieurs fonctionnalités innovantes.

Il pourra se contrôler sans le toucher

Le Pixel 4 pourra être utilisé sans toucher l’écran tactile, uniquement avec des gestes de la main, détectés par un capteur de mouvements. Ce radar miniature positionné au-dessus de l’écran pourra reconnaître des objets s'approchant du téléphone ainsi qu'un certain nombre de mouvements. Le système devrait permettre de changer une chanson, d’interrompre la sonnerie du téléphone ou de stopper une alarme d’un balayage de la main.

> Google Pixel 4 | (Don’t) hold the phone: new features coming to Pixel 4

Selon les dernières indiscrétions, la fonctionnalité fonctionnera sur une dizaine d’applications musicales au lancement : Amazon Music, Apple Music, Deezer, Google Play Music, iHeart Radio, Pandora, Spotify, Spotify Stations, Tidal, YouTube Music et YouTube.

Il aura un véritable concurrent de Face ID

Le radar frontal du Pixel 4 sera aussi mis à contribution pour proposer un système de reconnaissance faciale capable de tenir la dragée haute au Face ID d’Apple qui fait aujourd’hui figure de référence dans la téléphonie.



Le Pixel 4 sera capable de déterminer si un objet ou un visage lui fait face et cela sous plusieurs angles et positions. Ce dispositif qui s’annonce comme le plus sécurisé jamais proposé sur un smartphone Android pourrait être utilisé pour sécuriser des transactions en ligne et des paiements mobiles.

Il pourra photographier le ciel

La gamme Pixel s’est imposée en quelques années parmi les meilleurs photophones du marché grâce à un traitement logiciel particulièrement efficace et à certaines innovations de pointe introduites par Google. Le Pixel 3 fut ainsi le premier smartphone à proposer un mode nuit permettant de réaliser des photos nettes et détaillées en basse luminosité.



Selon une vidéo promotionnelle volée, le Pixel 4 devrait aller plus loin : il serait capable de capturer un ciel nocturne. Google aurait donc réussi à améliorer ses algorithmes pour compenser l’absence de trépied et réduire la durée d’obturation que nécessitent normalement ce type de prises de vue.

> Pixel 4 leaked promo video

Il pourra convertir des enregistrements audio en texte

Les Pixel 4 devraient bénéficier de nouvelles fonctionnalités issues des travaux de Google dans l’intelligence artificielle. L’application Mémo devrait être en mesure de retranscrire automatiquement des enregistrements audio en texte comme le propose déjà une application payante comme Otter.ai.



En plus d’être facilement exportables, ces transcriptions permettront de rechercher précisément un passage dans un fichier audio. La fonction devrait être disponible en langue anglaise seulement au lancement.

Il pourra sous-titrer des vidéos en temps réel

Les Pixel 4 devraient aussi être les premiers smartphones Android à profiter de la fonction "Live Caption" annoncée avec Android 10 au printemps. Cette technologie permet de sous-titrer un son ou une vidéo en temps réel pour les rendre accessibles aux personnes atteintes de déficiences auditive et à tous ceux qui souhaitent consommer ces médias sans le son. L’outil fonctionnerait déjà avec Amazon Prime Video, Google Photos, Google Podcasts et YouTube.

> Android 10 Live Captions Demo

Il pourra avertir les secours après un accident

Les prochains Pixel pourraient aussi profiter d’une nouvelle fonction "Personal Safety" pour détecter si l’utilisateur est victime d’un accident de voiture et avertir les services d’urgence s’il ne réagit pas à un signal d’alarme. Le système utilisera pour cela les données du GPS, de l’accéléromètre et l’analyse des sons ambiants. Google doit apporter des précisions sur les garanties apportées par le service.