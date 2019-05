Pixel 3A, Android Q...Quelles annonces à la conférence Google I/O mardi ?

publié le 04/05/2019 à 10:05

Ces dernières années, la conférence Google I/O s'est imposée comme l'un des rendez-vous les plus importants du calendrier technologique. Traditionnellement, l'événement est l'occasion pour la firme de Mountain View de présenter les prochaines évolutions logicielles d'Android aux développeurs de son écosystème. Pendant plusieurs jours, la convention réunit ainsi des cadres et dirigeants de Google et des développeurs autour de plusieurs dizaines d'ateliers et tables rondes pour discuter des derniers chantiers de la société.



Avec la montée en puissance de Google comme constructeur matériel, la Google I/O est aujourd'hui aussi fertile en nouveaux produits qu'une keynote d'Apple. C'est là qu'ont été annoncés les smartphones Pixel, les enceintes à commandes vocales Google Home ou les écouteurs traducteurs Pixel Buds. Cette année ne devrait pas déroger à la règle car Google a confirmé lors de ses derniers résultats financiers qu'il ferait de nombreuses annonces matérielles.

L'événement se déroule cette année du 7 au 10 mai au Shoreline Amphitheater au siège californien de l'entreprise à Mountain View. La conférence d'ouverture sera inaugurée mardi par une keynote de Sundar Pichai. Dans un écrin en plein air de quelque 22.000 places, le PDG de Google passera en revue les nouveautés d'Android et les technologies appelées à investir nos smartphones dans les prochains mois. Les annonces seront à suivre en direct à partir de 19 heures (heure de Paris) sur RTL Futur.

Des smartphones Pixel plus accessibles

Avant de connaître leurs successeurs cet automne, les derniers smartphones Pixel 3 de Google (vendus respectivement 859 et 959 euros) vont avoir droit à une version plus abordable. Google a d'ores et déjà confirmé qu'il allait lancer une déclinaison allégée de son smartphone qui serait proposée autour de 400 euros avec une fiche technique un peu moins premium que leurs aînés.

Le Google Pixel 3 est disponible en France depuis le 2 novembre Crédit : RTL Futur

Le Pixel 3A et la version XL devraient avoir droit à un écran Oled de 5,6 et 6 pouces, un processeur Snapdragon 670, 4 Go de mémoire vive et 32 à 64 Go d'espace de stockage. En revanche, les deux modèles hériteraient de l'appareil photo 12 Mpx des Pixel 3, qui s'est avéré l'un des tous meilleurs du marché avec notamment un mode nuit remarquable, et d'une prise Jack.

Un écran intelligent avec caméra de sécurité

Google devrait aussi profiter de la conférence pour officialiser un nouveau produit dédié à la maison. Ces dernières années, l'entreprise s'est constituée une très large offre d'enceintes et d'écrans équipés de Google Assistant dont les fonctionnalités sont régulièrement enrichies avec les progrès de l'intelligence artificielle de la société.



Un nouveau produit devrait s'ajouter à la gamme, le Nest Hub Max, un écran intelligent Google Assistant doté d'une caméra Nest avec alarme et détecteur de mouvements. L'appareil doit faire office de moniteur de sécurité et d'écran pour les appels vidéo Google Duo. Il pourra aussi diffuser de la musique et jouer des vidéos YouTube. Le Nest Hub Max viendrait directement concurrencer le Portal de Facebook.

Les futures fonctionnalités d'Android

L'essentiel de la conférence devrait être consacré à la présentation de la prochaine version d'Android, le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde. Parmi les améliorations évoquées, on retrouve des modifications majeures du contrôle de la confidentialité, un mode sombre plus poussé, l'intégration d'un dispositif de reconnaissance faciale plus sécurisé comparable au Face ID d'Apple et l'arrivée de nouveaux gestes de navigation.



Les premiers appareils à en bénéficier devraient encore être cette année les smartphones Pixel conçus par Google. Pour les autres marques, il faudra probablement patienter jusqu'au mois d'octobre le temps que la mise à jour soit adaptée aux différentes interfaces. Malgré le report de la commercialisation du Galaxy Fold de Samsung, Google devrait aussi évoquer la version d'Android optimisée pour les smartphones pliables, alors que se profilent l'arrivée des modèles de Huawei, Motorola, Xiaomi et TCL.



Plus d'informations sur Google Stadia

Un mois et demi après avoir annoncé son arrivée dans le jeu vidéo en streaming, Google devrait préciser les contours de l'offre Google Stadia, dont le prix et les débits Internet nécessaires à son fonctionnement n'ont pas encore été annoncés. La firme devrait aussi présenter les dernières versions de ses systèmes d'exploitation Android TV et Chrome et peut-être évoquer ses dernières avancées dans la réalité virtuelle.