Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, LG V40... Les nouveaux challengers de l'iPhone

La liste des alternatives à l'iPhone s'allonge de jour en jour. Disponibles depuis fin septembre à partir de 1.260 euros, l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max font face à une concurrence Android sans cesse renouvelée. Le Galaxy S9, le OnePlus 6, le HTC U12+ ou le Huawei P20 Pro lancés durant la première moitié de l'année ont été éclipsés ces dernières semaines par le Galaxy Note 9, le Pixel 3 ou le LG V40, qui le seront bientôt eux-mêmes par les prochains modèles de Huawei et OnePlus.



Pour 100, 200 ou 300 euros de moins, ces modèles peuvent rivaliser avec la plupart des fonctions de l'iPhone. Ils offrent tous un grand écran, des performances élevées, une bonne autonomie et prennent de bonnes photos. Même si l'iPhone a toujours pour lui une meilleure sécurité, une plus grande réactivité, des menus plus limpides et un magasin d'applications plus complet. À ce titre, l'iPhone Xr, qui reprend l'essentiel des fonctions du Xs pour 859 euros à partir du 26 octobre, pourrait bien leur couper l'herbe sous le pied.

Tour d'horizon des smartphones les plus attendus de ces dernières semaines, qui s'apprêtent à débarquer dans les rayons des magasins pour s'imposer au pied du sapin lors des fêtes de fin d'année.

Google Pixel 3, le plus "iPhone" des Android

Souvent désignés par la presse spécialisée comme les meilleurs challengers de l'iPhone, les smartphones Pixel sont les seuls téléphones intégralement conçus par Google. Avec eux, la firme de Mountain View peut proposer des appareils dont le matériel est calibré pour le logiciel dès la conception. Ils sont les premiers à bénéficier des mises à jour et les seuls à disposer de toutes les nouveautés d'Android. Ils se trouvent être aussi d'excellents photophones, même s'ils ne disposent que d'un seul capteur principal. Bonne nouvelle, la France les accueille pour la première fois à partir du 2 novembre.



Le Google Pixel 3 (écran de 5,5 pouces) sera disponible le 2 novembre au prix de 859 euros

Huawei Mate 20 Pro, le plus porté sur l'IA

Présenté le 16 octobre, le prochain fleuron de Huawei n'a plus grand-chose à cacher. On sait déjà qu'il proposera un large écran Oled de 6,3 pouces, une encoche renfermant un dispositif de reconnaissance faciale, un triple capteur photo et pour la première fois un lecteur d'empreintes digitales dissimulé sous l'écran. Il sera surtout le premier smartphone équipé de la nouvelle puce Kirin 980 de Huawei, qui met l'accent sur l'intelligence artificielle pour assister la plupart des fonctions du téléphone (photo, autonomie, puissance). Une fonction de charge sans-fil à double sens est également pressentie.



Le Huawei Mate 20 Pro sera présenté le 16 octobre.

LG V40, le plus photographe

Trois appareils photo à l'arrière, deux modules à l'avant, le dernier smartphone de LG repousse les limites de la photographie sur mobile. Cette quintuple caméra est censée offrir plus de polyvalence : chaque photo est capturée trois fois, selon les angles proposés par les trois capteurs principaux (standard, grand angle et téléobjectif), charge à l'utilisateur de conserver le meilleur cliché ou de les combiner dans une image animée. À l'avant, les deux optiques permettent de réaliser des selfies de groupe en grand angle.



Le LG V40 est disponible aux États-Unis pour 900 à 980 dollars. Sa disponibilité française n'a pas encore été annoncée.

OnePlus 6T, le plus compétitif

Présenté fin octobre, le prochain OnePlus devrait reprendre à son compte la formule à l'origine du succès de la marque chinoise : des smartphones équipés des meilleurs composants et des dernières technologies à la mode à des prix agressifs, souvent 200 euros moins chers que la concurrence. Le successeur du OnePlus 6 devrait ainsi bénéficier du processeur le plus puissant de Qualcomm, d'un écran Oled à encoche et peut-être d'un lecteur d'empreintes digitales optique sous celui-ci.



Le OnePlus 6T sera présenté fin octobre. Il pourrait coûter environ 600 euros.

Samsung Galaxy A9, le plus "instagrammable"

Présenté le 11 octobre, le Galaxy A9 est le premier smartphone équipé d'une quadruple caméra à l'arrière. Cela lui permet de répondre à quasiment toutes les situations : en mouvement, dans l'obscurité, en paysage ou en mode portrait. Les capteurs sont sollicités automatiquement en fonction des conditions pour proposer des clichés prêts à être publiés sur les réseaux sociaux.



Le Galaxy A9 sera disponible en France chez Orange en novembre pour 599 euros.