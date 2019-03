publié le 14/03/2019 à 14:16

Tous les ans, le 14 mars, le monde fête la journée du nombre Pi. Cette date n'a pas été choisie par hasard. Le 3/14, en format de date "middle-endian" en vigueur aux États-Unis, correspond en effet aux trois premiers chiffres de la constante d'Archimède : 3,14.



Représenté par la lettre grecque p, le nombre Pi est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. On peut aussi le définir par le rapport d'un disque avec le carré de son rayon. Sa valeur reste toujours la même peu importe la taille du cercle.

Le célèbre mathématicien de l'Antiquité Archimède fut le premier à formuler une méthode permettant de calculer les décimales de Pi. De nombreux mathématiciens à travers le monde

établiront ensuite d'autres approximations à travers les âges.

Pi est un nombre important pour les scientifiques car il est au coeur d'une grande quantité de calculs essentiels pour les mathématiques, l'ingénierie, la physique et même l'exploration spatiale. Il est par exemple ce qui permet de calculer la circonférence d'une balle.

Des concours de récitation de décimales

Pi est un nombre irrationnel : on ne peut pas l'exprimer comme un rapport de deux nombres entiers. Son développement décimal est infini. Il n'est donc pas possible d'en donner une écriture précise, et l'on s'arrête souvent aux premiers chiffres, 3,14159. Mais des super-ordinateurs ont été capables de calculer plus de 10.000 milliards de décimales.



Le nombre Pi fascine. Des experts de la mémorisation apprennent par coeur des dizaines de milliers de décimales pour les réciter pendant des concours. Le record en la matière appartient à un psychiatre japonais qui été capable d'aligner par coeur plus de 100.000 décimales en un peu plus de 16 heures.

La journée du nombre Pi est célébrée dans le monde entier. En France, elle coïncide avec la semaine des mathématiques qui se tient jusqu'au 17 mars. Lors du Pi Day, les amoureux des mathématiques ont l'habitude de déguster une part de leur tarte favorite (pie en anglais). Mais il est aussi possible d'honorer Pi avec une pizza ou une pissaladière...