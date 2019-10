Panasonic invente l'appareil qui bloque le démarchage téléphonique

publié le 13/10/2019 à 08:30

C'est un téléphone "fixe" sans fil, classique qui malgré tout sait faire quelque chose qu'aucun autre téléphone ne fait.

Son fabricant, le géant de l'électronique japonais, Panasonic a inventé le téléphone capable de repérer ces nombreux appels qui nous agacent prodigieusement pour nous vendre des panneaux photovoltaïques, des cuisines, des éoliennes... bref ces trop nombreux appels commerciaux qu'on reçoit à longueur de journée. Neuf personnes sur dix se disent agressées par ce démarchage forcé.

Le modèle KX-TGH720 de Panasonic, est capable de repérer les appels passés depuis un robot. Ca représente la majorité des appels commerciaux qu'on reçoit : le téléphone sonne, on décroche, il y a un blanc et enfin quelqu'un prend la parole. C'est le signe que c'est une machine qui appelle et ensuite un humain répond. Donc ce téléphone, avant que ça sonne, demande à la personne qui appelle de taper un code avant de poursuivre l'appel et comme le robot ne sait pas faire, l'appel est rejeté.

Le téléphone demande un code pour tous les appels, même de particuliers mais si la personne qui appelle est déjà dans les contacts enregistrés, elle n'aura pas à le faire et si elle le fait une fois, le téléphone s'en souviendra et elle n'aura pas à le refaire.

Testé environ une semaine, le téléphone a bloqué une dizaine d'appels mais d'autres sont passés au travers parce que l'interlocuteur appelait directement, sans passer par un robot pour la numérotation. Mais le téléphone possède une autre fonctionnalité qui permet de mettre en mémoire un appel commercial, afin qu'il soit bloqué s'il rappelle. Il suffit d'appuyer sur un bouton pendant ou après l'appel.

Le modèle KX-TGH720 de Panasonic coûte 60 euros en solo, 99 euros en duo.