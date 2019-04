publié le 16/04/2019 à 00:10

L'ampleur de la faille reste à déterminer. Mais il est recommandé de vérifier que vos comptes n'ont pas été compromis si vous êtes un utilisateur d'Outlook, MSN ou Hotmail. Ce samedi 13 avril, le site spécialisé américain TechCrunch a révélé que le support technique de Microfost avait fait l'objet d'un piratage informatique donnant accès aux données privées d'utilisateurs des messageries du groupe informatique américain. L'attaque a été confirmée par l'entreprise qui a évoqué "un nombre limité d'utilisateurs" touchés dans une période comprise entre le 1er janvier et le 28 mars 2019.



Selon Microsoft, les pirates ont seulement accédé aux intitulés des adresses mails, aux objets des courriels et aux noms des dossiers des comptes concernés, les victimes ont été prévenues par mail et aucune information sensible n'a été compromise. Le site américain Moterboard a contredit cette version quelques heures plus tard en affirmant que le contenu de certains mails a pu être consulté, que la faille est restée béante près de six mois et que les comptes Outlook professionnels n'étaient pas impactés. Microsoft a fini par admettre que certains mails avaient pu être visionnés dans leur intégralité mais que cela ne concerne que 6% des comptes affectés.

Quel est le risque pour les comptes concernés ? En l'état, le principal péril est de voir les informations récoltées par les pirates utilisées pour monter des campagnes de phishing en ciblant les internautes avec des mails reproduisant l'apparence et la syntaxe de services officiels. En attendant d'en savoir plus sur les ramifications de cette attaque, mieux vaut faire preuve de prudence. Il est conseillé d'aller vérifier votre adresse mail Outlook ou Hotmail afin de vérifier si Microsoft vous a prévenu de quoi que ce soit. Vous pouvez aussi relever la protection de votre compte en mettant à jour votre mot de passe.