Orange va lancer son enceinte connectée Djingo

publié le 09/11/2019 à 11:40

Djingo est enfin sur les rails. Attendue depuis plus de deux ans, l’enceinte connectée d’Orange sera commercialisée jeudi 14 novembre en France. Le groupe doit présenter les fonctionnalités de ce nouveau produit lors d’une conférence de presse mercredi où le "Speaker Djingo" et la "télécommande TV vocale" sont d’ores et déjà au programme.

Développée avec l’allemand Deutsche Telekom, Djingo est la réponse de Orange à Google Home et Amazon Echo. Comme les enceintes connectées des géants américains, cette enceinte permet de piloter à la voix de nombreux services. Changer de chaîne de télévision, passer un appel en mains libres, écouter de la musique, obtenir des informations sur le trafic ou la météo…

L’enceinte incluera l’assistant Alexa d’Amazon qui bénéficie d’une avance considérable en termes de fonctionnalités mais aussi son propre assistant virtuel, Djingo, pour répondre aux questions et assister l’utilisateur dans l’utilisation des services Orange et partenaires. Reste à voir comment cohabiteront les deux intelligences artificielles dans l’enceinte.

Orange débarque avec beaucoup de retard dans le marché de l’interface vocale archi-dominé par Amazon et Google. L’opérateur historique espère proposer une alternative locale aux géants américains pour permettre à ses clients de piloter tout l’écosystème de ses produits et services à la voix. Un Français sur dix utilise actuellement un assistant vocal au quotidien.