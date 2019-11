Orange se lance dans la relation client du futur avec son assistant vocal Djingo

publié le 14/11/2019 à 05:17

Ok Djingo. Presque trois ans après avoir été présenté pour la première fois, l’assistant vocal d’Orange a été lancé officiellement ce mercredi 13 novembre. D'ores et déjà disponible sur le million et demi de télécommandes du dernier modèle de décodeur TV d’Orange, Djingo est aussi au coeur de la première enceinte connectée du groupe, le Speaker Djingo qui sera commercialisé dès ce jeudi 14 novembre au prix de 149 euros (99 euros pour les clients de certains forfaits Orange après une réduction).

"C’est le lancement d’un univers. La voix est la relation client du futur. Djingo est le coeur de la fleur, l’assistant orchestrateur qui va conduire le client vers un certain nombre de services de l’univers d’Orange", souligne Marie-Noëlle Jégo Laveissière, directrice générale en charge de la Technologie et de l’Innovation du groupe.

Fruit de trois années de développement en interne, Djingo est censé devenir la porte d’entrée vers les services d’Orange et de ses partenaires. En prononçant "Ok Djingo" à la télécommande du décodeur TV UHD ou au Speaker Djingo, les clients de l’opérateur historique vont pouvoir se passer de téléphone fixe. Ils pourront passer des appels mains libres via la box Internet avec la possibilité de configurer un carnet d’adresse familial pour ne pas synchroniser tous les contacts du foyer. Ils pourront aussi piloter les ampoules et les prises intelligentes de la maison connectée, piloter la TV d’Orange, écouter de la musique sur Deezer, lancer des films via OCS et profiter des derniers bulletins d’information de Radio France et Météo France.

Garder le contrôle de la relation client à l'ère des Gafa

Djingo ne vient pas concurrencer les assistants vocaux de Google et Amazon. Il vise les clients d’Orange qui évoluent déjà dans l’univers de l’opérateur et souhaitent ajouter la commande vocale aux interfaces qu’ils utilisent déjà. C’est un moyen de garder la main sur la relation client dans un nouveau marché archi-dominé par les Gafa. "Djingo est vraiment l’assistant des services d’Orange, résume Marie-Noëlle Jégo Laveissière. Nous ne souhaitions pas déléguer cette relation client à un tiers car elle va prendre de plus en plus d’importance".

Pour les autres requêtes, le Speaker Djingo s’en remet à Alexa, l’assistant d’Amazon, et à ses très nombreuses fonctionnalités qui lui permettent d’embrasser un spectre plus large pour ceux qui souhaitent profiter d’autres usages. Orange concède qu’il devra faire preuve de pédagogie pour sensibiliser ses clients aux principes de la cohabitation entre ces deux assistants. Cela passe notamment par un code couleur et des voix différentes. Djingo n’a pas vocation à agréger de nouveaux services tiers à l’avenir. Ce rôle est dévolu à Alexa. L’assistant d’Orange se concentre sur les différents services lancés par le groupe comme Maison connectée et Maison protégée.

Un assistant respectueux de la vie privée

Nouveau venu dans le marché de l’interface vocale, Orange souligne ses différences avec Amazon, Facebook et Google en matière de traitement des informations personnelles. Contrairement aux géants américains, dont le modèle économique repose pour bonne part sur l’exploitation de ces données, l’opérateur tricolore se veut plus respectueux et assure qu’il laissera une plus grande latitude de contrôle à ses utilisateurs.



Les données sont stockées sur des serveurs en Europe et répondent au cahier des charges du RGPD. Comme sur Google Home ou Amazon Echo, Djingo n'écoute pas en permanence mais seulement lorsqu'il est interpellé par l'utilisateur. Un voyant lumineux indique lorsqu'il est connecté. On retrouve aussi les mêmes options que sur les enceintes vocales des Gafa avec une fonction pour effacer facilement l’historique des commandes vocales sur l’application et une autre pour choisir de les partager ou non avec Orange afin de participer au programme d’amélioration de son assistant vocal.