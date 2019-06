Orange propose l'eSim à ses abonnés

publié le 09/06/2019 à 08:30

Une eSim est une carte Sim sauf qu'au lieu d'être ce petit morceau de plastique recouvert d'un circuit imprimé qu'on insère dans son smartphone, elle est intégrée au téléphone. On n'en trouve pas dans tous les smartphones. Pour l'instant, seuls certains iPhone en sont équipés.





Avec une eSim, l'utilisateur se libère du lien physique qu'il a avec sa carte Sim physique. Plus besoin d'aller souscrire un abonnement en boutique pour la récupérer ou attendre que la Poste la livre. L'autre avantage, c'est de pouvoir activer son abonnement immédiatement. Une fois la souscription faite en ligne, le forfait est activé en quelques minutes.

Cette eSim peut être aussi très utile lors d'un séjour à l'étranger, si on a besoin d'un deuxième abonnement. L'utilisateur continue de profiter de son abonnement français sur sa carte eSim pour gérer ses appels et SMS depuis l'hexagone.. Sur place, il peut insérer une carte Sim physique locale dans son téléphone pour passer des appels locaux.

Pour l'instant, il faut déjà être client Orange ou Sosh de l'opérateur pour pouvoir basculer sa carte Sim physique vers une eSim. L'abonnement est transféré sur cette Sim virtuelle. L'opération revient à 10 euros. Mais il est vraisemblable que tous les opérateurs vont y venir même s'ils n'y sont pas forcément très favorables malgré tout car avec ces eSim il devient extrêmement facile et rapide de changer de forfait voire d'opérateur.



Au niveau mondial, plus d'une vingtaine d'opérateurs la proposent. Il sont 4 par exemple en Espagne et 5 à Hong Kong. Pour l'instant, seuls les iPhones XS, XR et XS Max permettent d'utiliser une eSim. Samsung devrait bientôt s'y mettre sur ses prochains modèles. A noter que d'autres appareils : iPad, iWatch, Samsung Galaxy Watch sont déjà équipés de cette carte Sim virtuelle.