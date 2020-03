Oppo va lancer un clone de l'Apple Watch sous Android

publié le 03/03/2020 à 15:20

L'Apple Watch va bientôt devoir composer avec une nouvelle rivale qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Le constructeur chinois Oppo va présenter vendredi 6 mars la Oppo Watch Series, une montre connectée dont l'esthétique et la nomenclature sont très influencées par le produit d'Apple, proposé à partir de 229 euros en France. L'information a été confirmée par la marque sur Twitter ce lundi 2 mars.

Le prix et les fonctionnalités de la montre sont encore un mystère. Mais le visuel suggère qu'il sera possible de l'utiliser pour passer et recevoir des appels, voire d'envoyer un message pendant une communication téléphonique. Selon le site de la GSMArena, Oppo pourrait marcher dans les pas de la marque à la pomme et proposer lui aussi un capteur électrocardiogramme pour suivre la fréquence cardiaque.

L'aspect de la montre est très proche proche de celui de l'Apple Watch avec un cadran carré légèrement arrondi sur les bords. Outre les interactions tactiles, elle devrait proposer un système de navigation différent de l'Apple Watch, basé sur un duo de boutons latéraux et non sur une couronne numérique.

Visuel supposé de la Watch Series d'Oppo publié sur Weibo Crédit : Weibo

Oppo avait indiqué il y a quelques jours que sa Watch Series disposerait d'un écran incurvé et d'un verre 3D, par l'intermédiaire d'un tweet de son directeur Brian Shen. Un visuel partagé ces derniers jours sur le réseau social chinois Weibo indiquait que la montre évoluerait sous un système Android, vraisemblablement le système d'exploitation wearOS de Google.

Lancée fin 2014, l'Apple Watch s'est imposée comme la montre connectée la plus populaire au monde. Disponible dans plusieurs éditions dans une fourchette de prix élastique s'étirant de 229 à 1.500 euros (voire plus de 15.000 euros pour les modèles dont le boîtier est en or), ses ventes ont dépassé celles du secteur de l'horlogerie suisse, selon les chiffres du cabinet Strategy Analytics qui les estime à 31 millions d'exemplaires en 2019.

Oppo, cinquième vendeur de smartphones au monde, intensifie son investissement en Europe où il est présent depuis un peu plus d'un an et demi. En plus de sa première montre connectée, le constructeur chinois doit présenter vendredi un nouveau smartphone haut de gamme, le Find X2, dont les principaux atouts sont son écran 3K rafraîchi à 120 Hz et sa triple caméra capable de filmer en 8K.