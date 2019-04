Oppo lance un smartphone avec zoom X10 et caméra en aileron de requin

publié le 24/04/2019 à 18:48

Les fabricants de smartphones ont beaucoup d’imagination. Dans leur quête de l’écran intégral dépourvu de tout artifice, les marques rivalisent d’ingéniosité pour intégrer les composants permettant de faire fonctionner la caméra frontale. Après l’encoche de l’iPhone X, l’encoche en forme de goutte d’eau du dernier OnePlus, le trou de poinçon du Galaxy S10 et la caméra rétractable du Oppo Find X, Oppo a sorti de son chapeau la caméra à selfies logée dans un module en forme d’aileron de requin.



Lors d’une conférence de presse organisée à Zurich ce mercredi 24 avril, la marque chinoise a annoncé les trois nouveaux smartphones de la gamme Reno : le Oppo Reno, le Oppo Reno 10X Zoom et le Oppo Reno 5G. Les trois modèles arborent des écrans AMOLED totalement bord à bord grâce à un système de caméra frontale dissimulée dans un tiroir motorisé au design inédit.

Le module sort automatiquement lorsque l’appareil photo ou une application tierce active le mode selfie. Mais il ne sort pas complètement. La structure pivote pour ne laisser apparaître qu’un intriguant clapet rectangulaire dans lequel est logé un capteur 16 Mpx. Le système est censé pouvoir résister à plus de 200.000 ouvertures, soit cinq années d’utilisation. En cas de chute, l’aileron se rétracte automatiquement pour ne pas être endommagé, assure la marque.

La caméra du Oppo est logée dans un module rétractable en forme d'aileron Crédit : Oppo

Le modèle standard dispose d’une double caméra 48 Mpx + 5 Mpx à l’arrière. Le modèle le plus évolué bénéficie pour sa part d’un triple capteur 48 Mpx + 13 Mpx + 8 Mpx avec ultra grand angle et zoom périscopique X10 capable de zoomer dix fois dans l’image sans perte. Il est le premier smartphone à pouvoir rivaliser avec le zoom phénoménal du dernier P30 Pro de Huawei sur le papier. Les deux modèles sont assistés par une intelligence artificielle et équipés d'un mode nuit.

Oppo vise le milieu et le haut de gamme

Pour le reste, les deux smartphones déroulent une fiche technique résolument haut de gamme. Le Oppo Reno Standard est proposé avec un écran de 6,4 pouces FHD+, un processeur Snapdragon 710 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, 128 ou 256 Go de stockage et une batterie de 3765 mAh compatible avec la charge rapide.



Le Oppo Reno X10 Zoom a droit à un écran plus grand de 6,6 pouces, d’un processeur Snapdragon 855 plus puissant, d’un triple capteur au dos et d’une batterie plus importante de 4065 mAh. Les deux évoluent sous Android 9 Pie avec une surcouche logicielle maison. Compter 499 euros pour le Oppo Reno et 799 euros pour la version avec zoom périscopique.