publié le 07/03/2020 à 08:15

Les malheurs de Huawei vont-ils profiter à l'un de ses concurrents chinois ? Tel est en tout cas l'objectif affiché par le constructeur Oppo, cinquième vendeur mondial de smartphones, bien décidé à profiter des déboires du géant de Shenzhen pour gagner des parts de marché. La marque détenue par la multinationale chinoise BTK a officialisé ce vendredi 6 mars le Find X2 Pro, un smartphone 5G ultra haut de gamme équipé des dernières technologies de pointe capable de rivaliser avec les meilleurs modèles de Samsung, Apple et Huawei.

Présent en France depuis bientôt deux ans, Oppo avait fait sensation avec un premier smartphone à 999 euros innovant, le Find X, dont la caméra logée dans un système coulissant permettait de libérer totalement la surface d'affichage. Un an et demi et deux références de milieu de gamme plus tard, la firme chinoise revient avec un nouveau modèle premium qui prétend concurrencer l'iPhone 11 Pro, le Galaxy S20 Ultra et les P30 Pro et Mate 30 Pro de Huawei.

Dans cette perspective, Oppo interprète une partition différente. Sur le plan du design, déjà, l'écran intégral du Find X est abandonné au profit d'un écran légèrement incurvé dans lequel un micro poinçon a été ajouté pour venir accueillir la caméra frontale. Les finitions du téléphone ont aussi été revues. Deux revêtements sont proposés, l'un en cuir vegan orange, résistant à l'eau, l'autre en céramique noire, légèrement bombé et strié.

Oppo annonce le Find X2 Pro, son concurrent de l’iPhone 11 Pro et du Galaxy S20 Ultra (1.200 euros)



- écran Oled QHD 120 Hz

- zoom x60 (x5 optique)

- processeur Snapdragon 865 5G

- 12 Go de RAM et 512 Go

- finitions céramique et cuir vegan

- charge rapide 100% en 38 min pic.twitter.com/xsqP9Blcmy — Benjamin Hue (@benjaminhue) March 6, 2020

Un des meilleurs écrans du moment

L'écran du Find X2 Pro semble calibré pour jouer dans la cour des grands. Oppo propose une grande dalle OLED de 6,7 pouces de diagonale avec une définition QHD 1440p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz sur la quasi totalité des téléphones. La marque explique que le logiciel du téléphone ajuste automatiquement les réglages en fonction des contenus affichés à l'écran pour faire défiler les textes et les pages avec plus de fluidité.

Le Find X2 Pro de Oppo propose l’un des meilleurs écrans OLED du moment avec un taux de rafraîchissement dynamique, ajusté automatiquement selon le contenu à l’écran, capable de monter à 120 Hz en pleine résolution 1440p pour plus de fluidité pic.twitter.com/nvL2KiXfrw — Benjamin Hue (@benjaminhue) March 6, 2020

Oppo a également soigné l'interface avec des options pensées pour améliorer l'expérience des utilisateurs. La grande taille de l'écran du Find X2 Pro se fait rapidement oublier avec l'interface qui permet de tirer le panneau du centre de contrôle depuis n'importe quelle partie de l'écran. Un mode "une main" permet aussi d'afficher le contenu du téléphone dans une fenêtre occupant un peu moins des deux tiers de l'écran.

Oppo a aussi pensé à quelques astuces pour profiter du très grand écran (6,7 pouces) du Find X2 Pro à une main, comme la possibilité de tirer le centre de contrôle depuis n’importe quelle partie de l’écran pic.twitter.com/fCHpOfUzvk — Benjamin Hue (@benjaminhue) March 6, 2020

Contrairement à Huawei, qui doit développer son propre magasin d'applications alternatif en raison de l'embargo technologique imposé par les États-Unis, Oppo est épargné par les restrictions américaines. L'interface du Find X2 Pro peut donc profiter des dernières innovations d'Android 10, de tous les services de Google et des applications les plus populaires comme Facebook, WhatsApp et Instagram.



Sur le plan de la photo, Oppo propose une caméra avec trois capteurs. Le capteur principal 48 Mpx a été conçu par Sony spécialement pour Oppo et peut photographier au format RAW et enregistrer les images en 12 bits pour les professionnels. Il est accompagné par un ultra grand angle de 120 degrés et un téléobjectif à zoom périscopique capable de zoomer cinq fois sans perte et jusqu'à 60 fois selon un calcul numérique.



Oppo promet aussi des améliorations la nuit grâce à son capteur principal capable d'absorber plus de lumière et une technologie de réduction de bruit multi-images. Le téléphone peut aussi filmer en 4K avec une stabilisation améliorée.

100% de charge en 38 minutes

Oppo présente aussi le Find X2 Pro comme un nouveau champion de la charge rapide. Vendu avec un chargeur 65W, l'appareil promet une recharge complète de sa batterie de 4.260 mAh en seulement 38 minutes, à raison de 1% toutes les 15 secondes environ. Pour éviter la surchauffe et les incidents domestiques, la marque a ajouté cinq puces pour veiller à la bonne allocation de la puissance de charge.

OPPO Find X2 Pro

Enviable 65W fast charging.

1% increase in less than 15 seconds pic.twitter.com/PTlMf6K0Sy — Ice universe (@UniverseIce) March 6, 2020

Pour le reste, le Find X2 Pro embarque des composants haut de gamme, comme le dernier processeur Snapdragon 865 compatible avec les réseaux 5G. Il est proposé dans une configuration unique avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. Il sera disponible en mai en France au prix de 1.199 euros, un tarif qui le place dans les mêmes eaux que l'iPhone 11 Pro et le Galaxy S20 Ultra.