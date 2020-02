OnePlus veut rendre invisibles les caméras des smartphones

publié le 09/02/2020 à 10:05

Il ne s'agit encore que d'un concept. Mais à l'heure où les constructeurs de smartphones tendent à multiplier les capteurs photo au dos des appareils dans des modules peu esthétiques, qui rappellent parfois des plaques de cuisson à induction ou des têtes de rasoir électrique, cette technologie pourrait bien s'imposer dans l'industrie à l'avenir.

Le fabricant chinois OnePlus a dévoilé en début d'année un étonnant prototype de smartphone dont la face arrière est recouverte d'un verre électrochrome capable de changer d'état. Il passe du noir transparent au noir opaque en moins d'une seconde. Cela permet de camoufler les capteurs et de les intégrer en douceur, sans dénaturer le design global de l'appareil.

L'idée est née lors d'un atelier au centre du design du constructeur automobile McLaren, partenaire de OnePlus depuis plusieurs années. Les ingénieurs de la marque de téléphone ont été interpellés par ce matériau utilisé dans les vitres de la McLaren 720s pour contrôler l'opacité du verre afin qu'il s'intègre au design du véhicule.

Du noir opaque au transparent en 0,7 seconde

Les experts de la marque ont travaillé pendant 18 mois afin de miniaturiser cette technologie volumineuse à l'échelle du smartphone. Ils ont accouché d'un verre électrochrome ultra fin - 0,05 mm d'épaisseur - constitué de plusieurs couches. La partie électrochrome, celle qui passe de transparente à opaque, est encadrée par deux couches conductrices elles-même prises en sandwich par deux plaques de verre.

Le verre développé change de teinte en 0,7 seconde, soit le temps que prend l'application photo pour s'ouvrir, promet OnePlus. Outre la dimension esthétique, cette innovation ouvre également des perspectives sur le plan du traitement de l'image. OnePlus affirme que le verre électrochrome permet de réduire les effets liés à la surexposition, comme les éclats et les halos du soleil, et de mieux gérer les clichés pris en contre jour.

Le Concept One n'a pas vocation à être commercialisé. "On reste vraiment sur le stade de concept, explique Akis Evangelidis, vice-président OnePlus France, à RTL. L'industrie du smartphone est prise dans une course à l'innovation qui implique une certaine précipitation. On va tester le marché pour voir si c'est quelque chose que les consommateurs sont prêts à payer et qui mérite que l'on investisse des ressources". Le verre électrochrome pourra alors être intégré aux prochains smartphones de la marque.