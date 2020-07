OnePlus va lancer une gamme de smartphones à moins de 500 dollars

publié le 01/07/2020 à 17:13

Retour aux sources pour OnePlus. La marque chinoise, filiale du groupe BKK Electronics, a officialisé le lancement à venir de OnePlus Nord, une nouvelle gamme de smartphones bons marchés, renouant ainsi avec un positionnement plus proche de la recette à l'origine de son succès après avoir opéré une montée en gamme avec les OnePlus 7 et 8 ces dernières années.

Le OnePlus Nord ne sera pas tout à fait un flaghisp à prix cassé. Selon les premiers éléments disponibles, le premier modèle devrait être un appareil milieu de gamme qui sera vendu moins de 500 dollars à partir du 7 juillet. Les rumeurs évoquent l'utilisation d'un processeur Snapdragon 765 de Qualcomm, 8 à 12 Go de mémoire vive, un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 4.000 mAh et la charge rapide à 30W.

Les premières images de la face avant de l'appareil ont été dévoilées sur Instagram dans le premier épisode d'un documentaire en quatre parties sur la conception du produit. Elles montrent un smartphone doté d'un écran non incurvé et d'un poinçon dissimulant un module caméra.

Nouvelle gamme, nouvelle stratégie

"Le lancement de la gamme OnePlus Nord marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour OnePlus", explique le fondateur et CEO de OnePlus, Pete Lau, dans un communiqué. "Nous continuerons de créer des produits haut-de-gamme à la pointe de la technologie pour nos utilisateurs mais nous sommes maintenant extrêmement fiers de partager l'expérience OnePlus à plus d'utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme de produits".



Ces derniers mois, le constructeur s'était quelque peu éloigné de son positionnement initial, des smartphones aux grandes capacités vendus à des tarifs abordables, pour jouer sur le terrain de marques comme Apple ou Samsung avec des modèles flirtant avec la barre symbolique des 1.000 euros.

La nouvelle gamme va permettre à OnePlus de mettre en avant l'interface logicielle OxygenOS, au cœur de ses produits, sur des appareils plus accessibles pour rivaliser avec des marques agressives comme Xiaomi ou Realme. Avec OxygenOS, la marque a réussi à proposer ces dernières années une expérience utilisateur parmi les plus fluides du marché à travers des écrans au taux de rafraîchissement plus dynamique que la moyenne et une bonne optimisation logicielle.