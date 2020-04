OnePlus lance un OnePlus 8 Pro à 999 euros en pleine pandémie de coronavirus

publié le 14/04/2020 à 19:10

Malgré la crise du coronavirus, la marque chinoise OnePlus a présenté ce mardi 14 avril sa dernière gamme de smartphones, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Disponible en ligne à partir du 21 avril, cette série 5G s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme amorcée ces derniers mois par l'entreprise avec des prix qui s'étirent désormais de 699 à 999 euros pour la version la plus musclée.

En atteignant ce palier inédit, l'ex "petite marque de smartphones qui monte" entend désormais se mesurer aux smartphones les plus chers du marché conçus par Apple, Samsung et Huawei. Un pari incertain à l'heure où la crise économique provoquée par la pandémie risque de changer les priorités d'un certain nombre de consommateurs et favoriser des modèles au prix plus contenu.

Le nouveau fer de lance de la marque est évidemment le OnePlus 8 Pro que nous avons pu essayer durant quelques jours avant sa présentation officielle. Sa principale qualité réside dans son écran 6,78 pouces QHD+ compatible HDR10+ dont le taux de rafraîchissement monte désormais jusqu'à 120 Hz (même en définition QHD+), ce qui offre un confort de lecture et une fluidité presque sans équivalent.

De son côté, le OnePlus 8 hérite d'un écran QHD+ de 6,55 pouces plus facile à manipuler doté du même taux de rafraîchissement à 90 Hz que le OnePlus 7T qui offrait déjà des animations plus fluides que la quasi-totalité des smartphones du marché. Les deux modèles bénéficient d'un filtre matériel réduisant la lumière bleue de 40%. OnePlus a aussi amélioré un certain nombre de détails dans les animations du système d'exploitation Oxygen OS pour renforcer la fluidité de l'expérience des deux téléphones.

Un mode photos "macro" très efficace

Les deux modèles abandonnent la fameuse caméra rétractable en vigueur sur les deux dernières générations de smartphones OnePlus. La marque privilégie désormais un simple et discret poinçon situé en haut à gauche de l'écran renfermant une caméra 16 Mpx à ouverture f/2.45 capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde.

A l'arrière, le OnePlus 8 Pro propose une quadruple caméra articulée autour d'un capteur principal Sony IMX689 48 Mpx à ouverture f/1.78 associé à un ultra grand angle 48 Mpx de 120 degrés à ouverture f/2.2. Outre les plans larges, ce capteur est aussi mis à contribution par un mode macro-shooting très efficace permettant de faire des focus à 2,5 cm pour capturer des détails avec une excellente netteté. On retrouve aussi un téléobjectif 8 Mpx à zoom 3X et un capteur 5 Mpx dédié aux filtres lumineux dont l'intérêt nous a semblé très accessoire.

Le mode macro shooting du OnePlus 8 Pro Crédit : RTL

De son côté, le OnePlus 8 est doté d'une triple optique presque aussi polyvalente constituée du capteur Sony IMX586 48 Mpx, d'une caméra macro 2 Mpx et d'un ultra grand angle 16 Mpx.

Android et les applications Google au rendez-vous

Contrairement aux derniers smartphones de Huawei, le OnePlus 8 et le 8 Pro bénéficient de la licence Android et de toutes les applications les plus populaires du Play Store, un argument que la marque n'hésite pas à mettre en avant devant les consommateurs pour mieux se démarquer de son rival chinois. Il est vrai que malgré les communications rassurantes de Huawei au sujet de l'AppGallery, il est pour l'instant difficile de trouver certaines applications sur ses derniers smartphones.



Les deux modèles bénéficient de la dernière puce 5G Snapdragon 865 et de la norme WiFi 6. Le OnePlus 8 Pro embarque une batterie 4510 mAh compatible avec la recharge sans-fil 30W capable de faire un demi-plein d'énergie en une demi-heure avec un chargeur vendu en option à 69 euros. Il est fourni avec un chargeur rapide War Charge 30T de 30W capable de restituer la moitié de l'énergie en 23 minutes. De son côté, le OnePlus 8 est proposé avec une batterie de 4300 mAh.





Pour la première fois, OnePlus propose la certification IP68 qui garantit que ses smartphones résistent à une immersion brève. Les deux modèles sont également protégés par un verre Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, légèrement incurvé sur les côtés. Deux finitions sont proposées : la version Onyx Black, avec un dos à effet miroir, et la version Glacial Green, dont le dos mat oscille entre le bleu et le verre.

Le OnePlus 8 Pro veut rivaliser avec les meilleurs smartphones Crédit : RTL

Un prix record avant un nouveau modèle agressif ?

Le OnePlus 8 Pro est proposé à partir de 899 euros en version 8 Go et 128 Go de stockage. Compter 999 euros pour 12 Go et 256 Go, un tarif qui reste légèrement en retrait des derniers Galaxy S20 de Samsung, de l'iPhone 11 Pro et du Huawei P40 Pro.



OnePlus justifie cette hausse de prix par l'intégration de la compatibilité 5G, estimée à une centaine d'euros par produit, et par la certification IP68, deux conditions essentielles pour faire face à Apple, Samsung et Huawei sur le segment très haut de gamme.



Les fans de la marque se retrouveront peut-être davantage dans le OnePlus 8 proposé à partir de 699 euros avec 8 Go et 128 Go de stockage. Et il se murmure que OnePlus pourrait renouer avec sa promesse originelle en commercialisant un modèle au positionnement plus agressif dans les prochains mois et peut-être plus en phase avec la demande et la récession économique à venir.