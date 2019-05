OnePlus 7 et 7 Pro : ce que l'on sait des smartphones les plus attendus du moment

publié le 10/05/2019 à 08:01

À quelques jours de leur lancement, les prochains OnePlus n'ont plus beaucoup de secrets. En attendant leur présentation officielle, mardi 14 mai à 17h (heure de Paris) à l'occasion d'un lancement mondial qui aura lieu en simultané à Londres, New York et Bangalore, de nombreuses fuites permettent déjà de dresser les grandes ligne de la septième génération du smartphone de la marque chinoise.



Cette année doit marquer la montée en gamme du constructeur. Après plusieurs séries de mobiles présentant un rapport qualité-prix quasiment sans équivalent, OnePlus aspire désormais à challenger les cadors du secteur. Le constructeur va lancer pour cela pour la première fois de son histoire trois nouveaux modèles : le OnePlus 7, le OnePlus 7 Pro et une déclinaison 5G de ce modèle qui ne sera pas vendue en France.

Le modèle classique de la nouvelle gamme sera le OnePlus 7. Ce smartphone devrait se présenter comme une simple refonte du OnePlus 6T lancé fin 2018. Peu de changements sont à attendre sur le plan du design, l'appareil devrait conserver une encoche en forme de goutte d'eau sur le haut de l'écran. Les principales améliorations devraient concerner les deux capteurs photo à l'arrière et les composants à l'intérieur du téléphone avec le passage au processeur le plus récent, Snapdragon 855, pour le faire tourner.

Un écran "révolutionnaire" pour le OnePlus 7 Pro ?

Le prochain fer de lance de la marque sera le OnePlus 7 Pro. Alors qu'elle se concentrait sur le développement d'un seul modèle jusqu'ici, la marque va proposer cette année une version plus évoluée de son smartphone avec une configuration plus performante. Le OnePlus 7 Pro aura notamment droit à un écran annoncé comme "révolutionnaire" par l'entreprise : la dalle pourrait profiter d'un taux de rafraîchissement plus important de 90 Hz lui permettant d'afficher des animations plus fluides. Selon les tests du site spécialisé Display Mate, cet écran sera le meilleur du marché au côté de celui du Galaxy S10 de Samsung.



Le OnePlus 7 Pro se distinguera aussi du OnePlus 7 en remplaçant l'encoche par une caméra rétractable motorisée qui n'apparaît qu'au moment de prendre une photo en selfie. Cela permet au constructeur de proposer un écran totalement borderless avec un ratio corps-écran plus avantageux. Le site américain Wired a confirmé l'ajout d'un nouveau zoom permettant de zoomer trois fois dans l'image sans perdre en qualité. De nouveaux coloris sont aussi au programme.

Des prix toujours en hausse

Ces améliorations devraient pousser la marque à augmenter le prix de ses smartphones, confirmant la tendance initiée l'an passé avec le OnePlus 6T vendu à partir de 559 euros dans sa configuration de base, contre 519 euros à son prédécesseur. Mais ils devraient rester toujours plus abordables que les smartphones stars du marché dont les prix dépassent désormais les 1.000 euros. Selon plusieurs sources, le OnePlus 7 Pro devrait être proposé à aux alentours de 709 euros et le OnePlus 7 à près de 550 euros.



Le lancement des nouveaux OnePlus est chaque année l'un des rendez-vous phares de l'agenda des technophiles. Lancée en 2013 par des cadres de la marque Oppo, la marque s'est forgée une solide réputation avec ses mobiles performants et élégants à prix raisonnables et un lien très étroit avec sa communauté de fans. OnePlus s'est hissé cette année parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones premium au monde. En France, l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir a décerné le premier prix de la fiabilité aux smartphones de la marque il y a quelques semaines.