publié le 11/09/2018 à 21:15

Retrouver un conteneur perdu, maîtriser une température à distance, émettre un SOS par un bateau en panne, ou partager son itinéraire de randonnée... L'Internet of Objects ("IoT", ou internet des objets) connaît une véritable révolution depuis quelques années. Après le Toulousain Sigfox, c'est au tour de Kinéis, la filiale de CLS (Collecte localisation satellites), elle aussi Toulousaine, de vouloir s'imposer sur le marché du Newspace.



Avec Thales Alenia Space, Nexeya et Syrlinks, et en partenariat avec le Cnes, la start-up a pour mission la création d'une constellation de 20 nano-satellites. Basés sur une technologie de communication développée sur-mesure pour les objets connectés (montres, voitures, maisons...), ces satellites seront lancés dès 2021 et auront pour mission de localiser les objets connectés sur toute la surface de la Terre, et de collecter leurs données.

L'opérateur satellitaire Kinéis fournira ainsi "une connectivité unique, universelle, entièrement dédiée à l'industrie des objets connectés", précise Alexandre Tisserant, directeur du projet. "Chaque objet équipé d'un modem Kinéis pourra être localisé et transmettre des données où qu'il se trouve, quelles que soient les conditions".

Une couverture mondiale pour les futurs clients

L'objectif de la start-up : démocratiser l'accès aux objets connectés. Selon CLS, 90% de la planète n'est pas connectée, ou connectée à des prix prohibitifs. "Nous avons décidé de créer Kinéis pour rendre accessible, au plus grand nombre, la géolocalisation et la collecte de données par satellite", explique Christophe Vassal, président du directoire du CLS.



Une étude publiée par Cisco prévoit qu'à l'horizon 2020, le nombre d'objets connectés dépasserait les 30 milliards. À terme, Kinéis a pour ambition de devenir un véritable partenaire des opérateurs qui souhaiteraient proposer à leurs clients une couverture mondiale.



Selon La Dépêche du Midi, 40 satellites seront construits (20 pour le lancement, 20 pour le remplacement). Pour mener son projet à bien, la start-up a prévu une levée de fonds de 100 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires estimé à 10 millions d'euros lors la première année d'opération du système (en 2022). Le choix du lanceur n'a en revanche pas encore été défini (Ariane, SpaceX...).

Kinéis récupère les données d'Argos

CLS, une entreprise basée à Toulouse et spécialisée dans la fourniture de solutions d'observation et de surveillance de la Terre, fonde la projet sur la base de sa solution Argos, l'ancêtre du GPS et de Galileo, qu'elle a développé dans les années 1980. CLS lègue ainsi à Kinéis un ADN majeur : près de 40 ans de localisation et de collecte de données, et des centaines de milliers de balises traitées et stockées par Argos.



"Avec Kinéis, le Newspace français devient une réalité en s'appuyant sur 50 ans de succès spatiaux qui permettent d'élaborer une offre compétitive et à haute valeur ajoutée", déclare Jean-Yves Le Gall, président du Cnes. Grâce à Kinéis, CLS garde ainsi sa place, acquise de longue date, sur le marché de l'internet des objets.