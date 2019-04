Le projet new yorkais "SEArch+/Apis Cor" est arrivé en tête de la troisième phase du concours de la Nasa

publié le 03/04/2019 à 21:33

La Nasa veut envoyer un premier humain sur Mars en 2033. L'agence spatiale américaine a confirmé cet objectif par la voix de son administrateur Jim Bridenstine, à l'occasion d'une audition devant le Congrès américain le 2 avril. L'un des nombreux défis à résoudre pour réussir cet exploit sera celui de l'habitat. Dans une grosse décennie, l'épopée martienne impliquera en effet un séjour de plusieurs mois de l'équipage à 70 millions de kilomètres de la Terre. Les premiers voyageurs seront chargés d'établir la première colonie humaine à la surface de la planète rouge.



La Nasa étudie la question depuis plusieurs années déjà. En 2015, elle a lancé un grand concours visant à imaginer les structures d'une base martienne imprimable en 3D. Onze équipes se sont affrontées. Elles ont dû composer avec un cahier des charges très strict : chaque habitat fonctionnel doit mesurer 92,9 m2, comporter un espace de vie capable de subvenir aux besoins de quatre astronautes durant douze mois et être réalisé avec des matériaux locaux afin de limiter la cargaison de la mission.

Après avoir étudié la faisabilité des concepts, la Nasa a révélé le week-end dernier les trois finalistes du challenge. Les lauréats ont reçu la somme de 33.000 dollars. Ils vont désormais devoir livrer un modèle de leur réalisation en 3D à taille réelle début mai. Le gagnant remportera une bourse de 800.000 dollars.

1 - SEArch+/Apis Cor

Le projet new yorkais "SEArch+/Apis Cor" est arrivé en tête Crédit : Team SEArch + / Apis Cor

Le projet new yorkais "SEArch+/Apis Cor" est arrivé en tête avec sa construction cylindrique torsadée qui permet un renforcement continu de la structure et ses nombreuses fenêtres en forme de gouttières qui laissent passer la lumière du jour tout en protégeant ses occupants des radiations du soleil et des rayons cosmiques très nocifs pour l'homme du fait de la faible atmosphère de la planète.

> SEArch+/Apis Cor - Phase 3: Level 4 of NASA’s 3D-Printed Habitat Challenge

2 - Zopherus

Le projet de l'équipe Zopherus Crédit : Zorpherus / Nasa

Vient ensuite l'équipe "Zopherus" de Rogers, dans l'Arkansas, et son bivouac composé d'abris en forme de tentes dont la conception doit être assurée par une imprimante robotisée mobile.



> Team Zopherus - Phase 3: Level 4 of NASA’s 3D-Printed Habitat Challenge

3 - Mars Incubator

Le projet de l'équipe Mars Incubator Crédit : Mars Incubator / Nasa

La troisième place du podium échoit à l'équipe Mars Incubator. Leur conception comprend quatre polyèdres reliés les uns aux autres : un vestibule, un espace de vie principal, une zone polyvalente et un espace bio dédié à la culture de plantes.

> Mars Incubator - Phase 3: Level 4 of NASA’s 3D-Printed Habitat Challenge