publié le 03/08/2018 à 12:21

Une semaine après l'éclipse totale de la Lune, Les Nuits des Étoiles donnent à nouveau rendez-vous ce week-end aux amateurs d'astronomie. Ils pourront particulièrement profiter de Mars.



Parfois présentée comme "la petite sœur de la Terre", la planète rouge ne sera qu'à 57,6 millions de kilomètres de nous, sachant que la distance maximale entre les deux se monte à 400 millions de kilomètres. Ce n'était pas arrivé depuis 15 ans.



Pour la 28e édition de ces Nuits qui se tiendront de vendredi 3 à dimanche 5 août, plus de 470 manifestations sont annoncées par l'Association française d'astronomie (AFA). "En ce moment en particulier, Mars est très visible dans le ciel et c'est donc un moment extrêmement favorable pour observer cette planète", explique Clément Plantureux, chargé de mission à l'AFA et co-organisateur des Nuits des Étoiles.

Plusieurs planètes visibles à l’œil nu

Facilement observable à l’œil nu, Mars peut être observée assez facilement. "L'avantage de regarder le ciel est qu'on n'a pas besoin de se munir d'instruments, comme des jumelles. On peut admirer le ciel à l’œil nu, en profitant de la douceur d'une soirée d'été", ajoute-t-il. À noter qu'il faudra une dizaine de minutes pour que l’œil s'habitue à l'obscurité.



En plus d'observer Mars, de nombreuses autres planètes seront visibles. "En ce moment, on a vraiment de la chance parce qu'on a un beau panel de planètes qu'on peut regarder. Dès que le soleil se couche, Vénus sera très visible. On a aussi Jupiter, qui est généralement bien brillante dans le ciel, et Saturne. À partir de 23h00, on peut voir parfaitement Mars", note le spécialiste.

Le passage des Perséides

Selon les astronomes, cette 28e édition des Nuits des Étoiles sera marquée par le passage des Perséides, une pluie d'étoiles filantes. Entre mi-juillet et fin août, la Terre traverse un nuage laissé par la comète Swift-Tuttle, créant des petites poussières qui se désagrégeront dans l'atmosphère.



"C'est des petites stries dans le ciel, où une petite poussière se consume par frottement avec l'atmosphère. Elle laisse ainsi des petites traces éphémères, qui ne durent pas plus d'une seconde ou deux", décrit Clément Plantureux.