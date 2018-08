"Nuits des étoiles" : où et quand admirer la voûte céleste ?

et AFP

Une semaine après l'éclipse totale de Lune, les "Nuits des étoiles" donnent rendez-vous ce week-end aux amateurs d'astronomie qui pourront profiter particulièrement de Mars, au plus près de la Terre ces jours-ci. Parfois présentée comme "la petite soeur de la Terre", la planète rouge ne sera qu'à 57,6 millions de kilomètres de nous, sachant que la distance maximale entre les deux est de 400 millions de kilomètres. Ce n'était pas arrivé depuis 15 ans.



Pour la 28e édition de ces Nuits qui se tiendront de vendredi 3 à dimanche 5 août, de nombreuses manifestations sont annoncées par l'Association française d'astronomie (AFA), essentiellement en France mais aussi quelques unes en Belgique, en Suisse et en Afrique du Nord. Pour certains clubs d'astronomie, "ce sera un peu une revanche sur l'éclipse de Lune de vendredi dernier", dont la contemplation a parfois été gâchée par les orages et la pluie notamment à Paris, a souligné le président de l'AFA, Olivier Las Vergnas, lors d'un point presse à Paris.

Où observer les étoiles ?

À Paris, l’Observatoire de la Tour Montparnasse accueille les curieux du jeudi 2 au lundi 6 août de 20h à 23h30. Une exposition éphémère ainsi que des conférences sur la planète mars sont notamment au programme. Si les animations sont gratuites, la visite panoramique est payante (entre 9.5 et 18 euros). La Cité de Sciences ouvrira aussi dès 21h vendredi 3 août pour une soirée d’astronomie. Au programme : observation du ciel au télescope et spectacle au planétarium.

Mais il n’y a pas que dans la capitale que sont prévus des événements. L'Association française d'astronomie a annoncé quelque 470 manifestations partout en France. Une carte de l’AFA recense les lieux qui pourront accueillir les curieux sur l’ensemble du territoire.