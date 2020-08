Nuit des étoiles 2020 : "On va avoir un ciel impeccable", assure Olivier Las Vergnas

publié le 07/08/2020 à 09:29

Le coronavirus n'aura pas raison de la 30e édition de la Nuit des étoiles qui se déroule ce week-end dans toute la France. Et bonne nouvelle : les conditions météo seront optimales pour observer les étoiles. "On va avoir un ciel impeccable, fantastique", se réjouit sur RTL Olivier Las Vergnas, astronome et président de l'Association Française d'Astronomie. "On va avoir un spectacle remarquable puisqu'on va avoir toutes les planètes brillantes du système solaire dans les nuits qui viennent", souligne-t-il.

Dès ce soir, après le coucher du soleil, il faudra regarder vers l'Est pour observer "un chapelet de planètes qui vont se lever tout au long de la nuit". C'est Jupiter qui devrait être visible en premier car très brillante. "C'est un vrai phare", souligne Olivier Las Vergnas.

Tout ce spectacle sera visible "à l'œil nu". Même en pleine ville, il sera donc possible de voir les planètes. "C'est ce qu'il y a de plus brillant dans le ciel. C'est plus brillant qu'un avion", explique Olivier Las Vergnas.

Aux planètes s'ajouteront la Voie lactée, les étoiles et les étoiles filantes qui pour être visibles nécessiteront un peu plus d'obscurité.