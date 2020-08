Nuit des Étoiles 2020 : 3 infos à connaître

publié le 07/08/2020 à 17:02

À l'occasion de la 30ème édition de la Nuit des Étoiles, l'Association Française d'Astronomie (AFA) vous invite à observer le ciel ce week-end. En partenariat avec le Centre National d'Études Spatiales, cet événement est l'occasion d'admirer les planètes et les étoiles filantes.

À 640 millions de kilomètres de la Terre, la première planète visible sera Jupiter, une fois la nuit tombée. Elle sera suivie par Saturne. Vers minuit il sera possible de regarder la planète Mars, à l'Est. Enfin, ce spectacle s'achève aux alentours de 3h30 avec le lever de Venus.

C'est tout "un chapelet de planètes", souligne Olivier Las Vergnas, président de l'AFA, au micro de RTL. Il nous promet "un spectacle remarquable puisqu'on va avoir toutes les planètes brillantes du système solaire dans les nuits qui viennent".

Pour cette 30ème édition, la Nuit des Étoiles met en lumière la Voie Lactée et les constellations du ciel d'été, les Perséides et enfin la planète Mars. Cette dernière est particulièrement proche de la Terre en ce moment.

Des conditions idéales

Les conditions météorologiques seront parfaites pour admirer le ciel cette année. Il fera suffisamment chaud la nuit pour rester à la belle étoile. De plus, "on va voir un ciel impeccable, fantastique", nous assure Olivier Las Vergnas.

Les planètes seront donc visibles à l’œil nu, il reste néanmoins fortement conseillé de trouver un lieu sombre, loin de toute pollution lumineuse. Pour vous aider, AVEX, une association d'astronomie d'Île-de-France a publié une carte qui met en avant les sites les plus propices à l'observation.

Plus de 160 sites partenaires

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les manifestations sont moins importantes que d'habitude. Il reste tout de même plus de 160 sites partenaires avec l'Association Française d'Astronomie.

À Lyon, le Club d'Astronomie de Lyon Ampère vous ouvre ses portes dans le parc Roquette le vendredi 7 août puis au parc François Mitterand le lendemain à Vaulx-en-Velin. Le club abordera cette année le thème de la vie dans l'Univers.

L'AstroCentre d'Orléans profitera ce week-end de la base de loisirs de l'Île Charlemagne pour cette occasion. Au programme, stand avec maquettes et panneaux d’astronomie, conférence grand public en plein air, observations du ciel assistées par ordinateur et à l’œil nu.

En Île-de-France, le musée de l'air et de l'espace vous accueille sur le tarmac de l'aéroport du Bourget à partir de samedi 18h. Il prévoit une observation des étoiles et plusieurs animations. Au même moment, des conférences, des ateliers, une exposition et une projection sont au programme du beffroi de Montrouge.

Enfin à Paris, l'AFA vous propose de venir au Parc Montsouris vendredi puis aux Jardins d'Éole le dimanche 9 août. Tous les événements sont disponibles sur le site de l'Association Française d'Astronomie.

Des mesures liées à la Covid

L'AFA a prévenu que, évidemment, les gestes barrières seront à respecter pour tous les événements. Masques obligatoires et distanciation sociale seront exigées par les organisateurs.



Néanmoins, l'AFA n'a pas oublié ceux qui ne voulaient pas participer à la Nuit des Étoiles, par crainte de l'épidémie. Sur son site, elle propose aux amateurs d'astronomie de télécharger des kits d'observation, avec tous les détails pour profiter du spectacle.