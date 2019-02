Notre galaxie va vivre plus longtemps que prévu

publié le 14/02/2019 à 06:12

Un sursis de 600 millions d’années pour notre galaxie. La collision entre la Voie lactée et la galaxie d’Andromède surviendra plus tard que prévu. L’analyse des mouvements d’Andromède a permis d’estimer que la rencontre devrait se produire dans 4,5 milliards d’années, et non pas dans 3,9 milliards d’années, comme l’envisageaient les scientifiques jusqu’ici.



Cette nouvelle estimation, publiée le 7 février dans la revue The Astrophysical Journal, est le fruit des observations du satellite Gaia de l’Agence spatiale européenne. Les astronomes ont observé des milliers d’étoiles dans les galaxies voisines d’Andromède et du Triangle, les deux plus proches de la Voie lactée, pour déterminer leurs mouvements.

Les chercheurs ont ainsi déterminé qu’Andromède, située à plus de 2,5 milliards d’années-lumière de la Voie lactée, se rapprochait à une vitesse de près de 400.000 km/h, soit 9,6 millions de kilomètres par jour. Ils ont aussi établi que le choc serait moins frontal que prévu.

Mais l’issue sera la même : les deux galaxies se mélangeront pour former une seule et gigantesque galaxie elliptique. Nous ne serons probablement plus là profiter du spectacle. D’ici un milliard d’années, l’embrasement du Soleil va réchauffer la température à la surface du globe, sonnant le glas de toute forme de vie.