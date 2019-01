publié le 02/01/2019 à 15:01

Après la quadruple caméra lancée par Samsung il y a quelques semaines avec le Galaxy A9, Nokia devrait bientôt franchir un nouveau palier dans la course aux capteurs photo de smartphones.



La marque finlandaise, dont les smartphones sont désormais distribués par HMD Global, doit bientôt officialiser son nouveau smartphone haut de gamme, le Nokia 9 PureView. Selon une vidéo promotionnelle publiée par MySmartPrice, l'appareil disposera bien d'un quintuple module photo principal.



Dans la vidéo mise en ligne par MySmartPrice, Nokia explique à quoi vont servir ces différents capteurs disposés de manière hexagonale. Ils permettraient d'obtenir dix fois plus de lumière que sur un smartphone concurrent et de restituer un niveau de détail inédit grâce à un zoom optique plus important. Ils offriront aussi la possibilité de réaliser la mise au point après la prise de vue via l'application Google Photos (comme le propose déjà le Google Pixel 3).



Pour le reste, l'appareil devrait profiter d'un écran “PureDisplay” de 5,99 pouces compatible avec la norme HDR10. Il sera équipé d'un capteur d’empreinte digitale intégré directement sous l’écran similaire à ceux utilisés par OnePlus, Huawei et Oppo), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. La charge sans-fil devrait être de la partie. Le Nokia 9 PureView pourrait être présenté d’ici quelques jours au CES de Las Vegas, ou en février au MWC de Barcelone.