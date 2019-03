publié le 26/12/2018 à 08:55

Les smartphones figurent chaque année parmi les cadeaux technologiques préférés des Français à Noël. Nous vous avons d'ailleurs préparé un guide recensant les meilleures références de l'année écoulée. Si vous venez de vous faire offrir un nouveau téléphone, ou si vous êtes sur le point d'en faire l'acquisition, vous aurez forcément à passer par l'étape fastidieuse du transfert de vos données afin de retrouver vos contacts, votre agenda, vos photos et vos mails sur votre nouvel appareil.



Envoyer ses informations d'un smartphone à un autre n'est jamais une partie de plaisir. Plusieurs options s'offrent à vous entre les applications des constructeurs ou le passage par un ordinateur. Pour aider les utilisateurs dans ces démarches, le gendarme des télécoms, l'Arcep, a mis en ligne un guide pratique recensant toutes les solutions proposées par les fabricants de smartphones.

> Comment transférer ses données sur son nouveau téléphone ? Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : M6/Guillaume Delalande | Date : 14/11/2018

Pensez à sauvegarder vos données

Avant de transférer vos données, il faut penser à les sauvegarder. Si vous possédez un iPhone, la sauvegarde peut se faire dans le cloud (où vous disposez gratuitement d'un espace de 5 Go) ou sur ordinateur via iTunes. Il suffit de brancher votre iPhone à votre ordinateur et de suivre les recommandations.

Si vous êtes sur Android, vous pouvez sauvegarder vos informations sur votre compte Google. Il faut vous rendre dans les paramètres de votre appareil puis dans la rubrique "sauvegarde et réinitialisation" et définir quelles données vous souhaitez associer à votre compte parmi les contacts, les photos ou l'agenda. Certaines modèles permettent aussi de copier directement les données sur un ordinateur à la manière d'une clé USB.



Dans les deux cas, pensez à vous connecter au WiFi pour effectuer ces opérations si vous ne voulez pas consommer tout votre forfait cellulaire.

Comment bien transférer vos données

Il existe autant de façons de transférer ses données qu'il existe de constructeurs de smartphones. Si vous restez fidèle à une marque, il faut télécharger l'application spécifique à chaque fabricant. Apple la propose par défaut dans iOS. Il suffit de placer côte à côte l'ancien et le nouvel iPhone pour lancer l'installation rapide. Vous devez disposer de votre identifiant Apple. Il est aussi possible de restaurer vos données en passant par iCloud ou iTunes en sélectionnant l'option choisie au démarrage de votre nouvel iPhone.



Si vous passez d'un Android à un autre Android, ou d'un iPhone à un Android, le plus simple est de télécharger l'application proposée par le constructeur en question. Par exemple, Smart Switch pour Samsung, Phone Clone pour Huawei et Honor et Xperia Transfer pour Sony. En changeant d'univers, vous devrez racheter les applications payantes sur le nouveau système. Pas de souci pour les applications gratuites auxquelles il vous suffira de vous connecter pour retrouver vos informations.

Comment récupérer vos photos et vos musiques

Le moyen le plus sûr de conserver vos photos est de les stocker dans le cloud. Apple offre 5 Go gratuits, Android propose jusqu'à 15 Go. Des applications comme Dropbox (2 Go), ou Amazon Photos (5 Go) proposent un stockage en ligne gratuit. L'application Google Photos, disponible sur Android et Apple, permet un stockage illimité si la résolution de vos clichés ne dépasse pas 16 mégapixels. Flickr permet de stocker les photos en qualité maximale jusqu'à 1.000 images et n'analyse pas vos clichés pour améliorer son IA.



Transférer vos morceaux relève d'une autre gymnastique. Si vous êtes abonné à un service de streaming, il suffit de vous connecter à l'application en question. Pour les morceaux stockés sur la mémoire de votre iPhone, le plus simple est de passer par un logiciel, comme Music Manager ou EaseUS MobiMover, qui vous aidera à ajouter la musique d'iTunes à la bibliothèque Google. Pensez à transférer les morceaux que vous avez acheté pour les télécharger sur votre ordinateur (fichier > appareils > transférer les achats). Pour les transférer d'un Android à un iPhone, il faudra passer par iTunes.