publié le 02/09/2019 à 17:16

De quoi rendre la Air Mag has-been. Nike a dévoilé sa basket du futur, la Adapt Huarache, qui succède au modèle datant de 1991. Cette chaussure possède de nouvelles particularités, assez futuristes.

Héritière du modèle Huarache et de la technologie Adapt, cette nouvelle paire de chaussures est pleine d'innovations. Elle possède une fonctionnalité autolaçante, contrôlable depuis son smartphone via l'application "Nike Adapt." Ce qui permet de personnaliser les LED sur les côtés de la semelle ou encore de plus ou moins serrer les lacets en fonction de l'activité.

Mais une toute nouvelle innovation arrive avec cette Huarache et elle n'est disponible que pour les possesseurs d'iPhone. Ces derniers pourront gérer leur nouvelle paire de chaussures à travers l'assistant vocal Siri et l'Apple Watch.

Ainsi, au son de leur voix et avec la simple formule magique "Dis, Siri", il sera possible de défaire ses lacets par exemple. Le prix de la Nike Adapt Huarache n'est toujours pas connu, mais sa date de sortie oui, elle prévue pour le 13 septembre prochain.

Application "Nike Adapt" Crédit : Nike.com