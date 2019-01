publié le 28/01/2019 à 21:05

La sonde New Horizons poursuit son voyage aux confins du système solaire. Lancée à plus de 50.000 km/h, elle se situe désormais à environ 6,64 milliards de kilomètres de la Terre à laquelle elle continue néanmoins de transmettre de précieuses données issues de l'observation de sa dernière cible, Ultima Thulé. Situé à 6 milliards et demi de kilomètres de la Terre au sein de la ceinture de Kuiper, cet astéroïde d'une trentaine de kilomètres de diamètre est l'objet céleste le plus lointain jamais scruté par un appareil terrien. Ses contours se précisent peu à peu.



Trois semaines après son survol dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les scientifiques de la mission ont publié un nouveau cliché capturé par la sonde. L'image a été prise lorsqu'elle se trouvait à 6.700 kilomètres d'Ultima Thulé et à moins de sept minutes de son passage au plus près qui s'est effectué à 3.500 kilomètres. Capturée par l'instrument Ralph, elle constitue la vue la plus détaillée de l'astéroïde jamais publiée à ce jour.

D'une résolution de 135 mètres par pixel, elle révèle de nouveaux détails sur la topographie d'Ultima Thulé. Grâce aux images publiées début janvier, on savait déjà que l'objet ressemblait davantage à un bonhomme de neige qu'à une quille de bowling ou une cacahuète et qu'il était vraisemblablement le fruit d'une collision de deux astres à l'aube du système solaire.

> Ultima Thule (2014 MU69) approach movie

Le nouveau cliché nous apprend que sa surface est jonchée par une quarantaine de petites fosses, notamment le long du terminateur, la limite entre la région éclairée et la région dans l'ombre de l'astre. Elles ont presque toutes les mêmes dimensions, autour de 700 mètres de diamètre. La plus visible, située sur le plus petit des deux lobes, la tête du bonhomme de neige, mesure environ 7 kilomètres.



L'origine de ces cratères est encore un mystère dans une région reculée du système solaire où les impacts ne sont pas courants. Les scientifiques ne ne sont pas en mesure d'affirmer si ces fosses sont des cratères d'impact, des zones où le sol s'est effondré ou des trous laissés par des dégazages. La photo met aussi particulièrement en lumière le collier lumineux séparant les deux lobes et leurs différences géologiques.

Une nouvelle photo de Ultima Thulé vient d'arriver ! Je l'ai colorisé à l'aide de la photo couleur basse résolution MVIC et j'ai renforcé légèrement les détails.

Plein de petits cratères visibles à la surface ! Et un gigantesque cratère sur le petit lobe ? @2014Mu69 #UltimaThule pic.twitter.com/FIw7deTCR0 — Thomas Appéré (@thomas_appere) January 24, 2019

Ultima Thulé est le vestige de la formation des planètes le plus vieux et probablement le mieux conservé jamais observé par une sonde humaine. Il est décrit comme "une représentation physique du début de la formation des planètes figée dans le temps" par le professeur Jeff Moore à la tête de l'équipe de géologie et géophysique de la mission. De nouvelles images en couleur et d'une meilleure résolution sont attendues dans les prochains jours. Il faudra une vingtaine de mois pour récupérer l'ensemble des informations récoltées par New Horizons lors de son survol.