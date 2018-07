Never Eat Alone, l'application pour trouver des collègues au déjeuner

publié le 27/04/2016 à 15:04

Le bon plan du Net de ce mercredi 27 avril vous permet de ne pas déjeuner tout seul au bureau. Tout seul, ou mal accompagné, ou avec toujours les mêmes personnes, celles de son service ou de son entourage qu'on n'a pas toujours envie de voir. Il y a pour cela une application qui s'appelle - attention c'est de l'anglais- Never Eat Alone, ne mangez jamais seul. Créée par Marie, une jeune française, qui lors d'un premier boulot dans une grande banque en Suisse, était extrêmement malheureuse. Elle déjeunait toujours toute seule devant son clavier. Elle a fini par aller pousser les portes des bureaux voisins, osant même changer d'étage, et en a fait une application, qui met en relation des salariés d'une même entreprise. De services différents, qui ne se seraient jamais croisés sinon. Ça rend les gens plus heureux, et beaucoup plus impliqués, créatifs. Seul petit bémol, vous n'y accédez pas comme ça. C'est l'entreprise qui doit s'abonner, qui paye un forfait mensuel, et chaque salarié peut ensuite s'inscrire. Il y a déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs, surtout des grosses entreprises.