publié le 27/10/2016 à 10:00

Au fil des années, Netflix a toujours trouvé le moyen de se diversifier : entre ses nombreuses séries originales (Orange Is The New Black, House Of Cards), ses films indépendants ou, plus récemment, ses documentaires, ses talk-shows et ses spectacles de stand-up, la plateforme de streaming s'illustre par une vision sans limites. Et son PDG, Reed Hastings, vient de prouver que la source des idées ne se tarissait pas, lors de son intervention aux WSJD, un événement organisé par le Wall Street Journal du 24 au 26 octobre 2016.



Invité à parler du futur du divertissement, l'homme d'affaires a pronostiqué que les films et les séries suivraient le même chemin que "l'opéra et le roman", et qu'ils seraient remplacés par des "produits de substitution". Mais pour lui, il n'est pas question de tablettes ou de liseuses.

S'il a admis que le grand défi de Netflix était de déterminer quels pourraient être ces produits de substitution, il a évoqué la possibilité d'un produit "pharmacologique". En bref, une pilule qui permettrait d'être diverti sans allumer la télévision. Rien n'indique que les recherches sur ce produit miraculeux aient déjà été lancées, comme le rapporte The Verge. Par ailleurs, les clients de la plateforme devront probablement patienter bien longtemps avant de voir une drogue légale, sûre et porteuse d'heures de divertissement lancée sur le marché.