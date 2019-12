Nemeio, le clavier personnalisable

publié le 22/12/2019 à 08:30

Nemeio est un clavier entièrement personnalisable. Il peut passer en un quart de seconde d'un clavier Azerty, comme en général on l'utilise en France, à un clavier arabe ou asiatique. Vous pouvez changer l'ordre des touches, créer votre clavier maison.

Chacune des 80 touches du clavier est un mini-écran. On utilise la technologie e-Ink, c'est à dire de l'encre électronique. C'est la technologie utilisée dans les liseuses électroniques. Donc sur chacune des touches on affiche le symbole, la lettre qu'on veut.

Pour cela, on utilise un logiciel qui propose par défaut un certain nombre de claviers : asiatique, arabe, russe etc.... Il suffit alors de sélectionner celui de votre choix et les caractères s'affichent directement sur les touches. Depuis ce logiciel, vous avez aussi la possibilité de changer la position des 80 touches.

Par exemple, le symbole Euro (€) est sous la touche E sur un clavier Azerty et pour le taper, il faut appuyer simultanément sur AltGr et E. Sur le clavier Nemeio, on peut affecter le symbole € à n'importe quelle touche. Vous pouvez le mettre à la place du symbole $, qui lui est accessible directement. Vous pouvez aussi créer des touches directes pour vos Emoji préférés.

Il est ainsi possible de paramétrer plusieurs claviers et via une seule touche passer de l'un à l'autre très simplement.

Ce clavier s'adresse à toutes les personnes qui ont des exigences particulières sur la disposition des touches mais à celles qui utilisent simultanément plusieurs langues : les traducteurs, les entreprises qui travaillent dans différents pays ou qui vivent dans certains pays comme le Japon où on utilise plusieurs alphabets. Ce clavier peut aussi être utilisé dans l'industrie où on a besoin parfois de touches très spécifiques pour piloter des machines.

Le clavier Nemeio n'est pas encore sur le marché. Il va être présenté en janvier dans sa version finale au grand salon de l'électronique de Las Vegas le CES. Il devrait être en vente l'année prochaine. On ne connaît pas son prix mais ce sera un petit peu cher !