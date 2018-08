et Kathleen Franck

publié le 29/08/2018 à 17:30

L'astéroïde Bennu causera-t-il la fin de l'humanité ? Découvert par les scientifiques en 1999, ce corps céleste est susceptible de frapper la Terre en 2135. Plus grand que la Tour Eiffel ou l'Empire State Building, il est aussi large que cinq terrains de foot. Selon les hypothèses, il se serait formé il y a 4,5 milliards d'années et aurait donc le même âge que la Terre. Il n'avait encore jamais été observé, jusqu'à aujourd'hui.



La Nasa a dévoilé les photos prises grâce à la sonde américaine Osiris-Rex, qui se situe à 1,2 million de kilomètres de l'astéroïde. Les scientifiques ont donc désormais une idée de l'aspect de Bennu, de son vrai nom 1999-RQ36. Malgré leur qualité très sommaire, ces clichés marquent le début d'une nouvelle étape pour les scientifiques : celle de la recherche.

Avec une chance sur 2.700 de frapper la Terre, le risque est suffisamment important pour que les chercheurs s'attellent à en apprendre le plus possible : forme, surface, aspect, origines, propriétés physiques et chimiques... Osiris-Rex devrait arriver sur place le 3 décembre prochain pour récolter des échantillons, avec un retour attendu pour 2023.

Selon le site spécialisé Sciencepost, en cas de collision avec la Terre dans un siècle, cet astéroïde pourrait mettre fin à la civilisation humaine. L'impact générerait une énergie cinétique de 1.200 mégatonnes, soit une puissance équivalente à 80.000 bombes d'Hiroshima.