Nabaztag : le grand retour du lapin connecté

Le lapin Nabaztag a certainement été le premier objet connecté. La première version est sortie en 2005. Le lapin en plastique blanc, avec ses deux grandes oreilles mobiles était capable de diffuser des informations, la météo, la qualité de l'air, le trafic routier. Il étai aussi capable de lire des mails et même des livres !



Ses leds de différentes couleurs placées sur son ventre s'allumaient et permettaient elles aussi de transmettre des infos mais silencieusement. Par exemple, 3 lumières jaunes indiquaient qu'il faisait beau, une violette qui clignotait rapidement, que vous aviez un mail.

Après la faillite de sa maison mère, Violet Nabaztag est passé entre plusieurs mains. On l'a revu sous le nom de Karotz puis il a été définitivement abandonné en 2015, victime des premières enceintes connectées. Les serveurs qui servaient à le connecter et à bénéficier des services ont été fermés et le pauvre lapin est devenu immobile et muet.

Aujourd'hui, Nabaztag est sur le point de revenir. On ne va pas cependant trouver en boutique ou à acheter sur Internet. Certains anciens créateurs du lapin ont en effet décidé de mettre au point un petit kit qui permet de redonner vie à un vieux Nabaztag. En clair, si vous en avez un exemplaire sur un coin de la cheminée ou dans la cave, vous allez pouvoir le réanimer.



Pour installer ce kit, il faudra dévisser la base du lapin, retirer l'ancienne carte électronique et insérer la nouvelle, toute prête et programmée pour redonner vie au Nabaztag. Rien de bien sorcier. Le Nabaztag devrait proposer les mêmes services qu'auparavant mais les développeurs, c'est à dire les personnes qui créent des applications ou des programmes, pourront aussi proposer de nouveaux services pour les Nabaztag, ce qui ouvre la porte à tous les délires !



En tout cas, le lapin continuera à faire son Taï-Chi, donc à bouger les oreilles sur une musique Zen. La fonction phare du lapin, le mariage d'oreilles sera toujours là ! Cette fonctions permet de marier deux Nabaztag. Quand c'est fait, si un des lapins bouge une oreille, l'autre à distance fait exactement la même chose.



Les kits pour faire renaître les Nabaztags sont pas encore disponibles. Ils sont financés par une campagne de financement participatif sur la plateforme Ullule jusqu'au 16 juin. On pourra les acheter à l'automne au prix de 90 euros !