Myspace a effacé tous les fichiers musicaux mis en ligne entre 2003 et 2015

L'affaire vient rappeler combien Internet reste un édifice fragile. Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de Myspace avaient remarqué qu'il n'était plus possible d'écouter un grand nombre de morceaux sur les pages des groupes. Les titres étaient toujours proposés dans le player audio mais les liens ne fonctionnaient plus. Le réseau social a finalement confirmé la nouvelle redoutées par les internautes.



Tous les fichiers musicaux mis en ligne entre 2003 et 2015 sur la plateforme ont été effacés à la suite d'une migration de serveurs qui a mal tourné, sonnant le glas de plus d'une décennie de musique. Plus de 50 millions de morceaux mis en ligne par 14 millions de musiciens amateurs et professionnels se sont volatilisés. Il n'y a plus aucune possibilité de retrouver cette mine d'or musicale.

"À la suite d'un projet de migration de serveur, il est possible que les photos, vidéos et fichiers audio que vous avez uploadés il y a plus de trois ans ne soient plus disponibles sur Myspace. Nous vous présentons nos excuses pour le désagrément occasionné et nous vous suggérons de conserver vos copies de sauvegarde", a indiqué la plateforme à un internaute qui l'interrogeait avant de rapporter l'échange sur Reddit.

Il faut effectuer des copies

L'épisode illustre à nouveau combien il est important de ne faire confiance qu'à soi-même pour conserver des fichiers numériques. Des millions d'internautes ont mis en ligne des morceaux gratuitement sur Myspace qui apparaissait comme l'un des portails musicaux communautaires les plus solides dans les années 2000.



Peu se doutaient que le réseau social se ferait finalement supplanter par Facebook au milieu de la décennie, tout comme il est difficile d'envisager aujourd'hui Facebook ou Google supprimer des milliards de photos pour délester leurs serveurs dans quelques années. La solution la plus sécurisée pour être certain de ne pas perdre vos souvenirs numériques reste donc, encore aujourd'hui, d'effectuer des copies sur un disque dur physique et d'acheter de l'espace dans le cloud.