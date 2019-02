publié le 25/02/2019 à 07:40

En attendant la révolution annoncée de la 5G et l'avènement des smartphones pliables, Xiaomi est déterminé à poursuivre son ascension fulgurante. En huit ans, le groupe chinois s'est hissé au quatrième rang mondial des fabricants de smartphone avec ses produits de bonne facture à prix très attractifs. Il est aujourd'hui l'un des rares encore en croissance dans un secteur saturé. Face à la baisse des ventes en Chine, le premier marché mondial, Xiaomi cherche des relais de croissance en Europe, où les produits chinois séduisent de plus en plus de consommateurs - un tiers des ventes l'an passé - malgré un taux d'équipement très élevé.



C'est dans ce contexte favorable, en dépit d'un climat politique de défiance sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis, que Xiaomi a présenté dimanche 24 février à Barcelone deux nouvelles références chargées d'accompagner sa montée en puissance en Europe, le Mi 9 et le Mi Mix 3(5G).

Depuis le pays où elle réalise ses meilleures ventes sur le continent, l'entreprise a officialisé l'arrivée le 28 février du Mi 9, un smartphone puissant, bien fini, équipé de technologies de pointe et vendu la moitié du prix d'un iPhone. Déjà lancé en Chine, le nouveau vaisseau amiral maison est le premier à embarquer le dernier processeur Snapdragon 855. Il propose un large écran Amoled (6,3 pouces) surmonté d'une encoche de la taille d'une goutte d'eau avec un lecteur d'empreintes digitales optique invisible.

Le Mi 9 embarque un capteur d'empreintes optique intégré sous l'écran Crédit : RTL

Triple capteur photo et processeur dernier cri

Très attendu après le succès du Mi 8, son successeur met particulièrement l'accent sur la photo avec un triple module à l'arrière classé dans le top 5 des meilleurs appareils du marché par l'influent spécialiste en la matière DxOmark, juste derrière les Mate 20 Pro et P20 Pro de Huawei et le Galaxy S10+ de Samsung.

Le Mi 9 propose un triple capteur photo avec capteur 48 Mpx et grand-angle Crédit : RTL

Cette triple optique se distingue notamment par son capteur principal Sony 48 Mpx très précis et son ultra grand-angle 16 Mpx de 117° très efficace pour les photos de monuments, de groupe ou les clichés macro jusqu'à 4 centimètres.

Photo prise avec le mode normal du Mi 9 Crédit : RTL

Photo prise avec le mode grand-angle du Mi 9 Crédit : RTL

L'autonomie est assurée par une batterie de 3.300 mAh et la marque propose pour la première fois un chargeur 22W pour la charge rapide (en option) permettant de faire le plein d'energie en seulement 90 minutes. Pour 449 euros dans sa configuration de base (avec 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage), le Mi 9 fait peu de concessions (il n'est pas étanche et n'offre pas de verrouillage par reconnaissance faciale sécurisée) et perpétue la tradition des smartphones Xiaomi agressifs.

Un smartphone 5G à 599 euros en mai

Le numéro quatre mondial a aussi annoncé le Mi Mix 3 (5G), la version améliorée du Mi Mix 3 à écran coulissant lancé ces dernières semaines. Ce smartphone polyvalent sera le premier de la marque à bénéficier d'un modem 5G. Fort de plus de 224 millions d'utilisateurs actifs à travers la planète et d'un vaste écosystème d'objets connectés en tous genre, Xiaomi ne veut pas rater le train de la prochaine génération de réseau. L'entreprise promet des débits inédits en téléchargement et un nouveau cycle d'innovation pour les applications, notamment grâce à la localisation dans le cloud. Le Mi Mix 3 (5G) sera disponible en Europe à 599 euros en mai. En France, la 5G ne sera pas déployée pour tous avant 2020.