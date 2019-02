MWC 2019 : Sony Xperia 1, un smartphone Oled 4K pour voir le cinéma en 21:9

publié le 25/02/2019 à 19:13

Pas d'écran pliable, ni de modem 5G. Chez Sony, l'heure est au pragmatisme. Le constructeur japonais a présenté au Mobile World Congress de Barcelone le nouveau fer de lance de sa gamme Xperia. A l'heure où la concurrence rivalise de promesses sur les technologies d'avenir, le Xperia 1 mise sur l'expertise du géant nippon en matière d'image pour tirer son épingle du jeu dans le segment haut de gamme.



Le successeur du Xperia XZ4 est le premier smartphone doté d'un écran Oled 4K au ratio 21:9. Ce format rectangulaire allongé "comme au cinéma" combiné aux contrastes plus prononcés et aux noirs plus profonds des pixels Oled et aux technologies de reproduction des couleurs HDR10 et BT20.20 donnent à cet écran généreux de 6,5 pouces un avantage indéniable sur ses concurrents pour le visionnage de films et de séries ou les jeux à l'horizontale.

Les applications Netflix et Fortnite ont d'ailleurs été optimisées et préinstallées sur le téléphone pour en profiter sur l'intégralité de l'écran étiré. Des discussions sont en cours avec d'autres diffuseurs de contenus (Canal+, OCS, Amazon Prime) pour proposer davantage de partenaires à la sortie du téléphone.

Chez Sony, le Xperia 1 est taillé pour le cinéma avec le premier écran Oled 4K HDR10 au ratio 21:9 et un partenariat avec Netflix pour profiter de films et séries optimisés pour le format #mwc2109 pic.twitter.com/mAmA2dJTsn — RTL Futur (@rtl_futur) February 25, 2019

Sony met en avant un mode créateur qui transforme le Xperia 1 en appareil calibré pour la création de contenus vidéo. Via l'application "Cinema Pro", le téléphone pourra traiter des vidéos comme un réalisateur avec de nombreux réglages de colorimétrie issus de la gamme de caméras professionnelles CineAlta de la marque japonaise.

Le mode créateur du Xperia 1 propose de multiples réglages inspirés des caméras CineAlta pour la création de contenus Crédit : RTL

Sony tire aussi profit de ce format 21:9 à la verticale en proposant un mode multitâche amélioré, accessible depuis un bouton situé dans l'interface du téléphone, qui permet d'afficher deux applications côte à côte en même temps plus facilement que sur les autres appareils Android, l'une au-dessus de l'autre. Soit autant que sur l'écran déplié du Mate X pliable annoncé la veille par Huawei au prix de 2.300 euros.

Sony tire aussi parti de ce format allongé pour remodeler le mode multitâche du téléphone, désormais accessible depuis un bouton dans l’interface. Le Xperia 1 peut ainsi afficher deux applis côte à côte, autant que le Mate X pliable de Huawei #MWC2019 pic.twitter.com/A3NgkM6gUd — RTL Futur (@rtl_futur) February 25, 2019

Le Xperia 1 fait un petit pas en avant sur le plan de la photographie. Comme la plupart des modèles haut de gamme annoncés récemment, il embarque un capteur supplémentaire à l'arrière. Il ne s'agit pas du capteur 48 Mpx Sony proposé depuis peu par certains smartphones concurrents. En plus de l'objectif standard et du téléobjectif stabilisé, on retrouve ici une optique très grand-angle 12 Mpx. Cette dernière emprunte aux appareils photo de la marque un système de suivi de l’œil permettant de faire en permanence le point sur le sujet le plus proche et un mode rafale à 10 images par seconde.



Pour le reste, le Xperia 1 profite du dernier processeur Snapdragon 855 associé à 6 Go de mémoire vive, 64 ou 128 Go de stockage interne et d'une batterie de 3.300 mAh. Il embarque des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et est résistant à l'eau et la poussière. Il sera disponible avant l'été en blanc nacré, noir, violet et gris au prix de 999 euros. Un tarif élevé qui le place en concurrence directe avec les meilleurs smartphones du marché.

Deux Xperia 10 en milieu de gamme

Sony va aussi lancer deux nouvelles références plus accessibles, le Xperia 10 et le Xperia 10 Plus, qui proposent également un affichage cinéma 21:9 mais avec un écran de technologie LCD, des processeurs milieu de gamme et un double module photo. Ils seront vendus 349 et 429 euros en mars.