Nokia peut-il révolutionner la photo avec son smartphone à cinq capteurs au dos ?

publié le 26/02/2019 à 17:49

Après la démocratisation du double capteur photo sur les smartphones, la course à la surenchère s'est intensifiée en fin d'année dernière avec des premiers modèles équipés d'un triple, voire d'un quadruple module chez Huawei et Samsung notamment. Pour les marques, multiplier les focales permet d'améliorer la qualité des prises de vue. Fort d'un capteur grand-angle, d'un téléobjectif ou d'un objectif monochrome en plus du capteur standard, le smartphone peut faire face à un plus grand nombre de situation.



Au salon mondial du mobile (MWC), Nokia défend une vision différente. La marque gérée par HMD Global a présenté à Barcelone son nouveau fer de lance, le Nokia 9 PureView. Ce smartphone a la particularité d'embarquer pas moins de cinq capteurs à l'arrière, où l'on retrouve sept modules au total, avec un flash et un capteur laser pour la profondeur de champ.

Contrairement aux fabricants qui multiplient les focales pour ajouter des fonctions à l'appareil photo (zoom, grand-angle, etc.), Nokia propose cinq fois le même capteur accompagné d'un objectif Carl Zeiss 12 Mpx ouvrant à f/1,8. Deux sont dédiés à la couleur et trois sont chargés de récolter un maximum de lumière pour améliorer l'exposition. Chacun dispose de son propre logiciel de traitement de l'image.

La réalité sera-t-elle au niveau de la promesse ?

Nokia assure que cette configuration peut capter jusqu'à dix fois plus de lumière qu'un module unique similaire et promet des images plus détaillées, avec une plus grande plage dynamique et une profondeur de champ inédite. À chaque prise de vue, l'image est capturée simultanément par les cinq capteurs. Le smartphone se charge ensuite de la reconstruire en piochant les meilleurs éléments issus des cinq modules. Un coprocesseur spécifique a été ajouté au processeur Snapdragon 845 pour accélérer le traitement.

Le Nokia 9 PureView a des bordures plutôt épaisses pour un smartphone haut de gamme Crédit : RTL

Nokia accompagne cet appareil photo inédit d'un logiciel de retouche qui permet de jouer sur l'exposition et la profondeur de champ a posteriori. Le smartphone donne aussi la possibilité d'enregistrer les photos au format DNG, un dérivé du RAW, pour les éditer. La version du smartphone que nous avons pris en main a rencontré beaucoup de difficultés pour effectuer ces opérations. Il a fallu à chaque fois une dizaine de secondes pour accéder à une image après sa capture. Espérons que Nokia aura réglé ce problème à la sortie du téléphone fin mars.

Vendu 699 euros fin mars

Pour le reste, le Nokia 9 PureView propose un grand écran Oled de 6 pouces compatible HDR10 avec un capteur d'empreintes invisible sous la dalle et des bordure relativement épaisses par rapport à la concurrence. Son processeur Snapdragon 845, qui équipait les hauts de gamme de 2018, est associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. On retrouve une batterie de 3.320 mAh compatible charge sans-fil et une interface Android One, qui garantit des mises à jour régulières et un suivi du smartphone pendant plusieurs années. Le Nokia 9 PureView sera vendu au prix de 699 euros.